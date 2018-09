«La vita promessa»: trama, cast e personaggi

La fiction va in onda in prima visione su Rai1, alle ore 21.25, domenica 16 lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1 ottobre

Opera postuma della sceneggiatrice Laura Toscano, autrice per la Rai di successi come «Commesse» e «Il maresciallo Rocca», «La vita promessa» racconta la storia di una famiglia di siciliani nella New York del proibizionismo. Luisa Ranieri interpreta una donna, Carmela, che per sottrarsi alle prepotenze di un campiere senza scrupoli, interpretato da Francesco Arca, si sposa per procura e va in America per dare un futuro alla propria famiglia. E la sua vita si intreccia con quella di un gentiluomo (Thomas Trabacchi), una donna tosta (Lina Sastri) e una giovane prostituta (Miriam Dalmazio).

«La vita promessa» va in onda in prima visione su Rai1, alle ore 21.25, domenica 16 lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1 ottobre.

Cast

Attori: Luisa Ranieri,Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzù, Francesca Di Maggio, Primo Reggiani e Lina Sastri

Regista: Ricky Tognazzi

1 . La protagonista - Luisa Ranieri è Carmela Una coraggiosa madre siciliana catapultata dalla Sicilia degli Anni 20 alla New York del proibizionismo. Interpreta Carmela, che per salvare se stessa e i figli parte per l’America. Lì deve affrontare una città e una lingua nuova, ma anche un percorso di emancipazione femminile.



2 . Il cattivo - Francesco Arca è Vincenzo Francesco Arca (a sinistra) nei panni di Vincenzo, l’uomo che perseguita Carmela. Qui con Primo Reggiani.



3 . Il buono - Thomas Trabacchi è Mr. Ferri Thomas Trabacchi è il ricco Mr. Ferri, innamorato di Carmela.

4 . La dura - Lina Sastri è Donna Assunta Lina Sastri (a destra) è Donna Assunta. Con lei, Francesca Di Maggio.