«L’allieva 2», le trame dei dodici episodi

Prima puntata - giovedì 25 ottobre 2018

EPISODIO 1 - «Le ossa della principessa»

L’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi e non tarda a scoprire che, tra l’uomo e Conforti, c’è un misterioso rancore legato al passato.

EPISODIO 2 - «Il tempo di un battito»

Claudio e Alice continuano ad avere punti di vista opposti sull’amore. Nel frattempo Ambra scompare misteriosamente e Claudio sembra essere molto preoccupato. Una rapina in farmacia degenerata in omicidio porta Alice e Conforti a incontrare nuovamente Einardi, il quale anche stavolta non nasconde un vivo interesse per l’allieva. In Istituto, intanto, il Supremo prof. Malcomess, direttore dell’Istituto, comunica la decisione di ritirarsi aprendo la corsa alla sua successione e indicendo un concorso tra gli specializzandi per una borsa di studio a Baltimora.