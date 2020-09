“L’Allieva 3”, le trame dei dodici episodi

25 Settembre 2020 | 12:49 di Redazione Sorrisi

Puntata per puntata, le trame della terza stagione de "L'allieva", la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale in onda da domenica 27 settembre su Rai1.



Le trame

Prima puntata Episodio 1: “Arabesque”

«Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?» È così che, nel pieno di un’autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. All’Istituto di Medicina Legale intanto sono arrivati: un nuovo direttore, Andrea Manes, e due specializzandi di primo anno, Giulia e Sandro, mentre la prof.ssa Boschi, alias la “Wally”, si auto-esilia nel sottoscala. L’allieva è ora diventata un medico legale e deve affrontare la sua prima perizia: una ballerina trovata morta nell’attico sopra la sua scuola di danza. Morte naturale o omicidio? Alice e Claudio, nominato perito di parte, hanno opinioni diverse, e così allieva e maestro si trovano a fronteggiarsi nell’indagine. Seguendo gli sviluppi del caso, Alice ritrova due volti noti: il PM Einardi e Silvia, l’amica di sempre, ora vice questore di polizia e nuovo capo di Visone. Un’intuizione di Alice fa luce sul mistero.



Episodio 2: “Un po’ di follia in primavera”

Alice e Claudio iniziano i preparativi per il matrimonio, ma lei si accorge che lui le sta nascondendo qualcosa. Mentre Alice è al lavoro sul caso di omicidio di un vecchio prof. di psichiatria, la storica amicizia con Lara e Paolone viene messa alla prova dal bando di dottorato: in palio ci sono solo due posti, il perdente dovrà lasciare l’istituto. Claudio invita Alice a concentrarsi sullo studio lasciando stare le indagini, ma l’allieva non resiste. Dal passato di Claudio, intanto, torna qualcuno…



Seconda puntata Episodio 3: “Il coltello Yanagiba”

Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi. Vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato, ma Claudio non si confida, neanche ora che si stanno per sposare. Ad ogni modo l’attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il PM Einardi. In istituto Erika chiede a Paolone di aiutarla a conquistare il fascinoso Sandro che invece sembra provare un vivo interesse per Alice. Il primo incontro tra Giacomo e la Suprema genera scintille, portando Claudio ad essere ancora più irritato dalla presenza del fratello.



Episodio 4: “Stuntgirl”

L’indagine sul tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film cattura l’attenzione di Alice, facendole dimenticare un appuntamento con Claudio. Il rapporto d’amore tra i due si fa sempre più turbolento, mentre Sandro, che la affianca nel sopralluogo, è sempre più affascinato da lei. Marco ha un’importante occasione di lavoro che mette lui e Lara davanti a un bivio. Mentre lavora alla ricerca che la Manes le ha affidato, l’inarrestabile curiosità di Alice la porta a scoprire un’indicibile verità sulla Suprema.

Terza puntata Episodio 5: “Il bersaglio”

Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.



Episodio 6: “Il ritratto”

Con l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma, Claudio e Alice si riavvicinano, ma l’atmosfera romantica viene interrotta da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d’arte morto misteriosamente. La Wally, intanto, accusa improvvisi mancamenti, ma continua a tenere tutti lontani dal suo sottoscala. Una cena improvvisata a casa di Alice rivela lati sorprendenti della Suprema, mentre Claudio

va al convegno e non da solo…

Quarta puntata Episodio 7: “Morte di un trapper”

Alice è distrutta per i sospetti sul tradimento di Claudio e gli restituisce l’anello di fidanzamento, mandandolo su tutte le furie. Per tirarla su, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto e Silvia suggerisce rappresaglie. Intanto un famoso trapper viene ucciso poco prima di un concerto e la difficile perizia viene affidata alla Suprema in persona, che decide di portare Alice con sé. Sandro intravede un’occasione e decide di farsi avanti con Alice, ma non si accorge che Claudio ha visto tutto…



Episodio 8: “Ferro 9”

La reciproca gelosia causa scintille tra Alice e Claudio, ma l’improvviso arresto di Giacomo rimette tutto in discussione. Il fratello di Claudio è accusato dell’omicidio di un industriale in un golf club. Il movente c’è e le indagini di Silvia rivelano ad Alice e alla Suprema insospettate verità sul passato di Giacomo e Claudio. Alice e Claudio si trovano uniti a credere nell’innocenza di Giacomo, anche se tutte le prove sembrano confermare la sua colpevolezza.

Quinta puntata Episodio 9: “Due funerali e nessun matrimonio”

La morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di nonna Amalia e l’imprevisto coinvolgimento della nonna nelle indagini spingono Alice e Lara ad affidare Camilla alla babysitter più improbabile: Cordelia. Intanto qualcuno ha iscritto Paolone a un talent di cucina, ma l’esito non sarà proprio quello sperato. Alice ha una formidabile intuizione che potrebbe dimostrare l’innocenza di Giacomo e per verificarla si spinge oltre i confini del consentito.



Episodio 10: “Parkour”

Claudio si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza, mentre cerca di dimostrare l’innocenza di Giacomo. Intanto Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: un ragazzo è morto mentre faceva parkour e occorre effettuare i rilievi del caso. Proprio quando Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l’amicizia, lui si allontana.

Sesta puntata Episodio 11: “L’ultima cena”

Claudio e Alice seguono un’intuizione che può scagionare Giacomo. Anche Paolone viene convocato per la sua prima perizia: la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico. La cocciutaggine di Alice, intanto, la porta a fare un ultimo tentativo nella ricerca a cui la Suprema aveva rinunciato.



Episodio 12: “Insieme” / “Connessi” / “Finché morte non ci separi”

La provvisoria scarcerazione di Giacomo fa ripartire le indagini sul delitto al golf club. Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è arrivato, ma passa invano.

