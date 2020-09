“L’allieva 3”: trama, cast e personaggi

Alice (Alessandra Mastronardi) non è più solo un'allieva. Su Rai1 tornano le sue vicende: come andrà a finire con Claudio Conforti (Lino Guanciale)?

27 Settembre 2020 | 10:00 di Cecilia Uzzo

Finalmente ritorna in tv “L’allieva”, la fiction di Rai1 tratta dai best-seller di Alessia Gazzola con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nonostante l’interruzione delle riprese a causa della pandemia, il set della fiction è stato tra i primi a riaprire, così le riprese sono state completate in tempo per la messa in onda.



Composta da 12 episodi che verranno trasmessi due per volta per un totale di sei serate, “L’allieva 3” va in onda da domenica 27 settembre in prima serata su Rai1.



La terza stagione si basa, come sempre, sui romanzi di Alessia Gazzola, in questo caso “Un po’ di follia in primavera” e “Arabesque” (ed. Longanesi) ed è scritta da Peter Exacoustos, head writer della serie, insieme a Fabrizia Midulla, Valerio D’Annunzio, Magda Mangano, con la consulenza editoriale della stessa autrice. La serie, diretta da Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini, è un co-produzione di Rai Fiction e EndemolShine Italy.



La trama

Ormai Alice non è più un’allieva: è diventata un medico legale a tutti gli effetti, come il suo mentore e fidanzato, il dott. Claudio Conforti, che invece viene nominato Direttore della Scuola di Specializzazione. La coppia decide di sposarsi, ma viene messa alla prova. In primis dall’arrivo della nuova “Suprema” dell’Istituto di Medicina Legale, la prof.ssa Andrea Manes, che sceglie come assistente personale proprio Alice, ricoprendola di incarichi al punto da monopolizzare completamente la sua vita. A complicare ulteriormente il rapporto c’è anche Giacomo Conforti: il fratello di Claudio è anche il suo esatto contrario e il suo arrivo riaprirà vecchie ferite familiari. Non mancano, in ogni puntata, i casi gialli che vedono Alice impegnata come medico legale. Sul campo ritrova il PM Sergio Einardi e un’amica di vecchia data, Silvia Barni, diventata nel frattempo vice questore, affiancata dall’agente Visone. All’interno dell’Istituto di Medicina Legale ci sono anche altre novità, a partire da due nuovi specializzandi: Sandro e Giulia. I due si uniscono al team di colleghi di Alice: Lara e Paolone, la specializzanda Erika e il dott. Anceschi, mentre la prof.ssa Boschi, alias la Wally, delusa per la mancata promozione, decide di auto esiliarsi. Nei nuovi episodi ritroveremo anche il fratello di Alice, Marco, diventato papà della piccola Camilla, avuta con Lara; Cordelia che continua a condividere l’appartamento con Alice, e nonna Amalia, sempre pronta a ricevere le confidenze della nipote.

I personaggi