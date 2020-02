“L’amica geniale 2”: trama, cast e anticipazioni

10 Febbraio 2020 | 10:56 di Valentina Barzaghi

Le amiche Lila e Lenù, nate dalla penna di Elena Ferrante nell’omonima quadrilogia letteraria, tornano in tv. La seconda stagione della saga televisiva firmata Saverio Costanzo è intitolata come il secondo volume del romanzo, “L’amica geniale - Storia del nuovo cognome”, e andrà in onda su Rai1 dal 10 febbraio alle 21.15.



• "L'amica geniale 2": Lila e Lenù, la storia continua



Sono otto gli episodi della nuova stagione e sono ancora interpretati da Gaia Girace nel ruolo della spigolosa e brillante Raffaella Cerullo detta Lila e da Margherita Mazzucco in quello della più serafica Elena Greco o Lenù. Ritroviamo le due ragazze ormai adulte, alle prese con le proprie scelte di vita: Lila con il matrimonio, Lenù con lo studio.

Ecco un breve riassunto della prima stagione, la trama della seconda, il cast e le anticipazioni su “L’amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome”.

Riassunto della prima stagione di “L’amica geniale” Conosciamo Elena Greco ormai sessantenne. È una telefonata a svegliarla nel cuore della notte. Dall’altro capo del telefono c’è Rino Cerullo, figlio della sua amica d’infanzia Raffaella detta Lila, che le dice che sua mamma è scomparsa.



Non sa dove possa essere finita la donna, ma i ricordi che in lei sembravano affievoliti col tempo, come la sua infanzia in un povero rione di Napoli, la sua amicizia con la testarda e folle Lila, la fatica di crescere diventando una donna diversa da sua madre, incominciano a riaffiorare.



Elena si siede alla scrivania e inizia a raccontare quella storia, la sua storia. Narra di due bambine che, cresciute con gli stessi ideali e due intelligenze notevoli, seppur diverse, prendono due strade di vita opposte da adulte. Lila si sposa con il benestante Stefano Solara, nuovo arricchito del rione, per garantire tranquillità alla sua famiglia; lei, Lenù, continua a studiare per poter scappare il prima possibile lontano da lì.

Trama di “L’amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome” La prima stagione della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante si conclude con il matrimonio di Lila. La ragazza ha sedici anni e, così come Elena, si sente intrappolata nella sua vita. Lila, infatti, ha accettato di sposarsi più per gli altri che per se stessa, mentre Elena è stanca di essere solo una studentessa modello.



Visto che Lila non riesce a rimanere incinta di Stefano Solara, viene mandata dalla famiglia a riposarsi al mare, a Ischia, dove si fa accompagnare da Elena. Qui le due amiche incontrano una vecchia conoscenza d’infanzia nonché amore mai dimenticato di Elena: Nino Sarratore. Sarà Nino a diventare l’ago della bilancia nell’amicizia tra le due ragazze, proiettandole in due futuri agli antipodi. Nel frattempo Lila diventa un’abile commessa nel negozio di scarpe di famiglia, mentre Elena inizia a frequentare l’Università a Pisa.

Il cast In “L’amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome” ritroviamo Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni rispettivamente di Lila ed Elena ormai quasi adulte. Centrale in questa nuova stagione diventa invece Francesco Serpico nel ruolo di Nino Sarratore.



Tornano tutti i personaggi del rione che abbiamo conosciuto nella prima stagione: Elvis Esposito e Alessio Gallo sono Marcello e Michele Solara, Giovanni Amura e Fabrizio Cottone sono Stefano e Alfonso Carracci, Gennaro De Stefano è il fratello di Lila Rino Cerullo. Clotilde Sabatino è la professoressa Galiani, insegnante d’italiano di Elena al liceo, mentre Dora Romano rimane l’importante e ormai anziana maestra Oliviero.



Tra i nuovi personaggi ci sono alcuni amici di Elena dell’Università come Franco Mari (Bruno Orlando) e Pietro Airota (Matteo Cecchi), figlio di un Accademico.

Qualche anticipazione sulla seconda stagione Mentre nella prima stagione la lotta di classe, tematica molto presente nella saga letteraria di Elena Ferrante, c’è ma rimane sullo sfondo, in questa seconda si fa sempre più sentire. D’altronde la storia entra nei ruggenti Anni 60, quelli delle contestazioni e della lotta di classe.



Elena e Lila la vivono nel loro quotidiano: Lila come privilegiata nel microcosmo del rione, Elena come svantaggiata nel mondo. “L’amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome” esce dunque dal luogo d’infanzia delle ragazze non solo per portarci a Ischia dove le protagoniste vivono un nuovo e importante capitolo della loro amicizia, ma anche altrove, tra persone e modi di vivere finora inediti.



La regia di questa seconda stagione è stata affidata ancora a Saverio Costanzo (“La solitudine dei numeri primi”, “Hungry Hearts”), che si è fatto affiancare da Alice Rohrwacher negli episodi dedicati al passaggio delle ragazze all’età adulta (4 e 5).

