“L’amica geniale” continua con la terza stagione. Le anticipazioni

Oltre sei milioni di spettatori hanno seguito per quattro settimane le vicende di Lila e Lenù: “L’amica geniale” nella sua seconda stagione (sottotitolata “Storia del nuovo cognome”) si è confermata una delle fiction più amate degli ultimi anni. La domanda che molti si pongono adesso è: vedremo una terza stagione? E quando? La serie prodotta da Rai Fiction con l’americana Hbo (che trasmetterà la seconda stagione negli Usa dal 16 marzo) è tratta dalla popolare saga letteraria di Elena Ferrante.

E segue, quindi, lo svolgimento dei quattro romanzi che la compongono. Non c’è l’annuncio ufficiale, ma l’arrivo del prossimo capitolo, “Storia di chi fugge e di chi resta”, è ormai scontato. La stessa Gaia Girace ha svelato che ritornerà solo in alcuni episodi: verrà poi sostituita da un’altra attrice, per seguire la crescita di Lila nella storia. Allo stesso modo, Margherita Mazzucco dovrà togliersi presto i panni di Lenù. Non si sa chi prenderà il suo posto, ma la voce narrante (quella di Lenù da “adulta”) è di Alba Rohrwacher, attrice legata ai due registi della seconda stagione (Saverio Costanzo è il suo compagno, Alice Rohrwacher è sua sorella).

Indizio o depistaggio? Intanto, le riprese della terza stagione dovrebbero iniziare dopo l’estate: a conti fatti potremmo vedere i nuovi episodi nell’autunno 2021. Di cosa parlerà? Ve lo sveliamo qui sotto. Ma se avete letto i libri sapete già tutto...

Ecco come proseguirà la storia di Lila e Lenù

Il terzo capitolo di “L’amica geniale”, intitolato “Storia di chi fugge e di chi resta”, si svolge negli Anni 70. Elena (cioè Lenù) sta per sposarsi con Pietro quando torna a Napoli e scopre che Lila sta male a causa del massacrante lavoro in fabbrica. Le loro vite poi si separano. Elena torna a Firenze, si sposa e ha due figlie, Adele ed Elsa, ma il matrimonio non funziona. A Napoli, Lila si fidanza con Enzo e lo aiuta a studiare informatica: diventano due programmatori. Nel rione, però, il clima sociale rimane molto teso e Lila chiede a Elena di ospitare suo figlio Gennaro per l’estate. Nino Sarratore, intanto, ritorna nella vita di Elena, diventandone l’amante e spingendola a separarsi da Pietro.