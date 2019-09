“L’amica geniale”: proseguono a Pisa le riprese della seconda stagione

Proseguono senza sosta le riprese della seconda stagione di “L’amica geniale”, e come da copione il set si è spostato da Napoli a Pisa

24 Settembre 2019 | 17:30 di Redazione Sorrisi

Proseguono senza sosta le riprese della seconda stagione di “L’amica geniale”, e come da copione il set si è spostato da Napoli a Pisa.

Chi ha letto i libri di Elena Ferrante, infatti, sa che la città toscana avrà un ruolo centrale nello sviluppo della trama, in particolare per la vita

di Lenù, interpretata ancora da Margherita Mazzucco. Ecco una prima immagine dell’attrice per le vie di Pisa.