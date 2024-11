“L’amica geniale – Storia della bambina perduta”: trama, cast e personaggi

Dall'11 novembre su Rai1 arriva l'ultimo capitolo della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino Carola Piluso







La vita di Lila e Lenù non è di certo stata facile. Tra lotte, violenze e rinascite continue sono entrate nel cuore del pubblico che con attenzione e passione ha seguito la loro vicenda fin dalla primissima stagione. "L'amica geniale - storia della bambina perduta" in onda da lunedì 11 novembre in prima serata su Rai1 è il quarto e ultimo capitolo della serie evento "L'amica geniale", tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La serie di Hbo e Rai Fiction (prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe) è diretta da Laura Bispuri e in questa stagione le protagoniste affrontano paure, insicurezze, nuovi e vecchi amori ma anche nuove consapevolezze.

In conque serate vivremo l'età adulta di Elena (Alba Rohrwacher) e Lina (Irene Maiorino) e assisteremo a cambiamenti e scelte difficili che potrebbero stravolgere nuovamente la vita delle nostre amate protagoniste. Nel cast al fianco di Alba Rohrwacher e Irene Maiorino anche Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio, Daria Deflorian, Gaia Girace, Lino Musella, Eduardo Scarpetta, Edoardo Pesce e Sonia Bergamasco.

La trama

La nostra storia riparte da Lina (Lila) ed Elena (Lenù) ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Due donne forti che hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader. Attraverso le prove che la vita pone loro davanti, scopriranno in se stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia. Lina ed Elena dovranno confrontarsi e adattarsi anche con gli avvenimenti storici di quel periodo che hanno fatto la Storia del nostro Paese.