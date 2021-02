“L’amore strappato”: trama, cast e personaggi

08 Febbraio 2021 | 17:54 di Cecilia Uzzo

Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, "L'amore strappato" è liberamente ispirata a una storia vera, quella di Angela Lucanto, già raccontata dai giornalisti Caterina Guarneri e Maurizio Tortorella nel libro "Rapita dalla giustizia". La fiction con protagonista Sabrina Ferilli affronta infatti le conseguenze di un terribile errore giudiziario, che distrugge la vita di una famiglia. Un padre viene ingiustamente accuso di molestie nei confronti della figlia, che viene immediatamente allontanata dai genitori. Dopo anni, l’uomo viene prosciolto dalle accuse, ma intanto la bambina, affidata prima a un istituto, è stata data in adozione e non può ricongiungersi ai suoi veri genitori. La drammatica fiction coprodotta da RTI e Jeki Production, che è composta da sei puntate, vanta nel cast anche Primo Reggiani, Marco Falaguasta e Valentina Carnelutti.



• La storia vera che ha ispirato "L'amore strappato"



La trama

Rocco (Enzo Decaro), Rosa (Sabrina Ferilli), Ivan (Christian Monaldi) e Arianna (Elena Minichiello) sono una famiglia unita e felice. Tutto cambia nel 1995, mentre fervono i preparativi per il festeggiamento del compleanno di Ivan e della recita a scuola della piccola Arianna. All’insaputa dei genitori, la bambina viene inaspettatamente prelevata da un carabiniere e da una psicologa, mentre il padre Rocco viene messo in stato di fermo. L’uomo è infatti accusato di abusare della figlia, che viene quindi strappata all'amore dei genitori e del fratello. Da qui comincia la battaglia di Rosa, prima per dimostrare l’innocenza del marito, poi per cercare di riavere la propria figlia e ricomporre la famiglia.