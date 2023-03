Le 3 donne del commissario Ricciardi

Emozionata di debuttare in una serie così amata, anche dai lettori di Maurizio de Giovanni?

«Tantissimo, anche perché parto come fan dei libri di de Giovanni: sei anni fa venne a scuola a fare una lezione di scrittura, lesse dei passi di “Vipera” e mi innamorai della sua scrittura. Sognavo di far parte di questo progetto. Studio al Centro sperimentale (sono al secondo anno), faccio l’attrice da tre anni e questo è il mio primo ruolo di spessore. Mi ero immaginata di vestire gli abiti di Bianca, è stato un sogno farlo davvero! Spero di essere all’altezza delle aspettative, ma anche di sorprendere».

Allora ci presenti la sua Bianca.

«È una contessa in difficoltà economiche, infelicemente sposata, che conosce Ricciardi grazie a un’indagine. Si scontra subito con lui ma a furia di incontrarsi pensa che il destino abbia “tramato per loro” e che con lui potrebbe rifiorire».

Ma c’è più di una rivale...

«Rispetto a Enrica, che ha un bel caratterino, e a Livia, Bianca ha un approccio più dolce. Non le manca la perseveranza, ma non è testarda e sa quando deve mettersi da parte».

Come l’ha “creata”?

«Mi ha ispirato il “Valzer N. 2” di Dmitri Shostakovich, che ho sentito all’infinito, e un profumo che ho scelto per lei, come faccio con tutti i miei personaggi. Ho passato a Ischia l’estate in cui abbiamo girato e spesso uscivo presentandomi come Bianca, comportandomi come lei».

Anche il guardaroba l’avrà aiutata a entrare nei suoi panni.

«Vengo dal mondo della moda e quando finivano di prepararmi, quasi mi mettevo a piangere! Grazie ai costumi, al trucco, alla scenografia e alle luci era come fare un tuffo indietro nel tempo».

Con Lino Guanciale com’è andata?

«È stato il mio supporto psicologico insieme con il regista Gianpaolo Tescari, che ha una pazienza infinita. Se andavo nel pallone, Lino prima di entrare in scena mi metteva una mano sulla spalla e mi ricordava di respirare oppure mi raccontava degli aneddoti sui suoi esordi per aiutarmi a stare rilassata».