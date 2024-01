Le anticipazioni della terza stagione di “Doc – Nelle tue mani” raccontate dai protagonisti

Parlano i protagonisti della terza stagione della serie di Rai1 Solange Savagnone







L’attesa è finita. L’11 gennaio su Rai1 parte la terza stagione di “Doc - Nelle tue mani”. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è la serie ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, medico che a seguito di un incidente perse 12 anni di memoria: qui diventa Andrea Fanti, per tutti “Doc”, interpretato da Luca Argentero. Per avere qualche anticipazione, abbiamo parlato con i protagonisti.

Luca Argentero

Alla fine della seconda stagione Fanti torna a essere il primario. Ma non andrà tutto liscio, come ci spiega lo stesso Argentero: «Saranno solo guai. Da qui si innescano tutte le vicende della terza stagione. Il problema maggiore riguarda la tendenza della medicina a iperspecializzare i reparti: questo stride con il modo di fare e di curare di Fanti, che andrà subito in contrasto con la nuova direzione sanitaria. Poi arriveranno altre difficoltà, perché il suo cervello comincia a fare qualche scherzo. E sarà un guaio...». Infatti Doc inizia a recuperare alcuni ricordi degli ultimi 12 anni: «Saranno dei flash e il passato che riaffiora inciderà su Giulia e Agnese, ma per motivi diversi, e farà nascere in loro dei turbamenti».

Sara Lazzaro

L’attrice è felicissima di interpretare di nuovo Agnese, ex moglie di Fanti ed ex direttrice sanitaria, che ha un nuovo compagno con cui ha adottato un bimbo: «Agnese è sempre una scoperta, e anche quest’anno ho esplorato territori nuovi». Il suo equilibro vacilla non appena Fanti comincia a ritrovare la memoria: «Tutto si destabilizza quando Andrea ha un ricordo di quei 12 anni che aveva cancellato, e questo rimette in gioco tantissime cose. Agnese riaffronta un periodo che pensava fosse stato rimosso. Ora, invece, Andrea parte alla ricerca del suo passato e questo avrà delle ripercussioni importanti per lei». E anche per la sua “rivale” Giulia (Matilde Gioli). «La cosa buffa è che noi due siamo molto amiche» spiega Sara. «Ma c’è grande affetto con tutti, anche se in scena sono soprattutto con Luca: io e lui abbiamo trovato una sintonia molto naturale. Noi del cast siamo ormai diventati come una compagnia teatrale: Luca è un caposquadra straordinario, sia per la disciplina sul set sia per il modo che ha di accogliere tutti, inclusi i nuovi attori, verso i quali io ho riversato il mio istinto materno e protettivo».

Matilde Gioli

Da pochi giorni ha appeso con dispiacere il camice per la fine delle riprese di “Doc 3”, dove interpreta Giulia, braccio destro di Andrea nonché sua ex, prima che lui perdesse la memoria. «Ho ritrovato Giulia carica e vogliosa di concentrarsi su se stessa e la propria carriera: è un medico molto in gamba. Quando Andrea ha dei flash del passato, inizia a sperare che torni ad amarla, ma è una donna sveglia e razionale, ed è sempre pronta all’evenienza negativa. Bisogna poi capire se i flashback sono fedeli alla realtà o alterati da strani meccanismi del cervello».

Pierpaolo Spollon

Novità anche per Riccardo Bonvegna, lo specializzando interpretato da Pierpaolo Spollon: «Rientra in ospedale dopo un periodo di “riflessione”. Ma forse è troppo presto, non è ancora pronto e in più gli danno la responsabilità di avere dei nuovi specializzandi da controllare e far crescere. I nuovi attori del cast sono umanamente e professionalmente in gamba. Ci sono voluti tre giorni per amalgamarsi, poi è stato come se fossero lì da anni». L’attore, come sempre, sul set ha portato il buonumore: «Mi viene naturale, mi sono esibito nei versi degli animali: il cane, il gabbiano, la pecora. E poi anche nel cantante lirico, una parte che mi diverte molto ultimamente».

GIacomo Giorgio

Direttamente da “Mare fuori”, dove interpreta Ciro, è arrivato Giacomo Giorgio: «Federico è un nuovo specializzando, benestante, che ha la carriera assicurata. E infatti preferisce godersi la bella vita, viaggiare, fare surf. Il padre però lo costringe a fare questi sei mesi di specializzazione. Ma poi, forse, si renderà conto di che cosa significa fare il medico e, chissà, magari vorrà rimanere in questo posto. Il personaggio è scritto molto bene. Ho apprezzato la preparazione che mi hanno consentito di fare in ospedale e in sala operatoria. Peccato che al secondo intervento a cui ho assistito, in cui asportavano un neo, sono svenuto!».

Jan Michelini

Il regista della serie spiega che questa è una stagione molto forte: «Finalmente torna al centro la storia personale di Fanti, il suo passato e il triangolo sentimentale con Giulia e Agnese. Alla fine i personaggi dovranno prendere decisioni importanti». Le difficoltà maggiori? «Girare, spesso nei weekend, all’interno del vero Campus Universitario Biomedico di Roma». Anche i nuovi arrivati hanno fatto un percorso di formazione all’Ospedale Gemelli e in pronto soccorso: «Ricordo ancora la prima volta di Luca e Matilde: sono quasi svenuti!». E dopo averci assicurato che Pierdante Piccioni anche quest’anno ha fatto da consulente e appare in un cameo, ci lascia con una buona notizia. «La quarta stagione? C’è un file aperto in Rai, è solo da riempire».