Le fiction che vedremo in tv nel 2022

Che coppia, la Chillemi e Can Yaman

Ci terranno compagnia per sei serate Francesca Chillemi e Can Yaman nei panni di Viola Vitale, giornalista di cronaca nera, tornata a Palermo da Parigi per cercare il padre che non ha mai conosciuto, e dell’ispettore Francesco Demir, uomo affascinante con un grande talento investigativo ma scarsa fiducia nel genere umano. All’inizio tra i due non correrà buon sangue, ma a furia di lavorare fianco a fianco, troveranno il modo di andare d’accordo.