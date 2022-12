Le fiction che vedremo in tv nel 2023

In arrivo storie inedite e tanti vecchi cari amici "La porta rossa" Redazione Sorrisi







A cura di Francesco Chignola. Testi di Giusy Cascio, Solange Savagnone, Stefania Zizzari

Nuove stagioni di fiction di successo e titoli completamente nuovi, ecco tutte le fiction che ci attendono in televisione il prossimo anno: sui canali Rai e Mediaset, Sky, ma anche Netflix e Prime Video.

La porta rossa 3

Ultimo capitolo per Lino Guanciale e Gabriella Pession

Rai2 dall'11 gennaio

Gran finale per “La porta rossa 3”. La storia, in quattro puntate, riparte tre anni dopo. Cagliostro (Lino Guanciale), bloccato nel mondo dei vivi per colpa di Vanessa (Valentina Romani), osserva impotente la vita della figlia e della moglie, il giudice Anna Mayer (Gabriella Pession). Ma un colpo di scena lo costringerà a tornare in azione.

Mare fuori 3

Anche in carcere si parla d'amore

Rai2 dal 15 febbraio

Torneranno presto ad appassionarci le storie di “Mare fuori”, serie in sei puntate diretta da Ivan Silvestrini per Rai Fiction e Picomedia, ambientata a Napoli all’interno di un carcere minorile. A dirigere l’istituto ritroviamo ancora una volta Paola Vinci (Carolina Crescentini) mentre il comandante della polizia penitenziaria è sempre Massimo Esposito (Carmine Recano). Al centro delle storie dei giovani protagonisti, questa volta, sarà l’amore in tutte le sue sfaccettature.

Il commissario Ricciardi 2

A Napoli indaga lui

Rai1 dal 27 febbraio

Torna finalmente “Il commissario Ricciardi”, personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni e interpretato da Lino Guanciale. Nella Napoli degli Anni 30 il nostro “eroe triste”, capace di sentire le ultime parole di chi muore in modo violento, affronterà quattro indagini molto toccanti.

Buongiorno, mamma! 2

Quanti misteri intorno alla famiglia Borghi

Canale 5, prossimamente

La seconda stagione di “Buongiorno, mamma!”, che riprende da dove si era interrotta la prima, sarà ancora più ricca di colpi di scena. Ritroviamo Anna (Maria Chiara Giannetta), sempre in coma a causa di un incidente (ma di lei vediamo il passato attraverso continui flashback) e accudita con amore dal marito Guido (Raoul Bova). Oltre ai coniugi Borghi, ai loro quattro figli e ai vari personaggi che ruotano attorno alla famiglia, entrano in scena nuove figure che renderanno il mistero ancora più fitto.

Black out

Una vigilia di Natale da dimenticare

Rai1 dal 23 gennaio

“Black out” è una serie in quattro puntate diretta da Riccardo Donna. Alla vigilia di Natale un albergo di lusso resta isolato per una valanga. Tra i clienti ci sono personaggi misteriosi, ma solo restando uniti possono salvarsi. Nel cast c’è Alessandro Preziosi.

Il nostro generale

Sergio Castellitto è Carlo Alberto dalla Chiesa

Rai1 dal 9 gennaio

“Il nostro generale” è Carlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto. La serie, prodotta da Rai Fiction e Stand by me, racconta la nascita a Torino negli Anni 70 del Nucleo Speciale Antiterrorismo voluto dal generale per combattere le Brigate Rosse. Quattro puntate, dirette da Lucio Pellegrini.

Luce dei tuoi occhi 2

Anna Valle alla ricerca della figlia perduta

Canale5, prossimamente

Ci aveva lasciato con il fiato sospeso il finale della prima stagione della serie “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle nei panni della maestra di danza Emma Conti, tornata a Vicenza dall’America per cercare la figlia che credeva fosse morta durante il parto. Invece scopre che è stata rapita e venduta a una coppia che non poteva avere figli. Nell’ultima puntata della prima stagione sembra incrociarla. Sarà lei? Ad aiutarla a seguire questa nuova pista ci sarà ancora Enrico (Giuseppe Zeno), padre di una delle studentesse di Emma e sempre più innamorato di lei.

Il maresciallo Fenoglio

Alessio Boni è il carabiniere di Carofiglio

Rai1, prossimamamente

Il personaggio letterario creato da Gianrico Carofiglio diventa il protagonista di una nuova serie in quattro puntate firmata da Rai Fiction e diretta da Alessandro Casale. Alessio Boni è “Il maresciallo Fenoglio”, carabiniere tutto d’un pezzo che nella Bari degli Anni 90, dilaniata dalle faide di mafia, viene coinvolto in intricati delitti e complesse indagini.

La vita bugiarda degli adulti

L’affascinante Napoli di Elena Ferrante

Netflix, dal 4 gennaio

Debutta su Netflix la serie ispirata al romanzo di Elena Ferrante (autrice di “L’amica geniale”). Qui si racconta di Giovanna, un’adolescente nella Napoli degli Anni 90. A interpretarla è Giordana Marengo, mentre Valeria Golino è sua zia Vittoria. Nel cast c’è Alessandro Preziosi.

Che Dio ci aiuti 7

L'amata suor Angela sta per dirci addio

Rai1, dal 12 gennaio

La settima stagione di “Che Dio ci aiuti” sarà quella dell’uscita dalla serie di Elena Sofia Ricci. Suor Angela sarà presente, infatti, soltanto in tre episodi e il testimone passerà ad Azzurra (Francesca Chillemi, ma torna anche Pierpaolo Spollon, di nuovo nei panni di Emiliano) che, preso atto della sua vocazione, è pronta a continuare il suo noviziato e a impicciarsi sempre di più degli affari altrui...

Fiori sopra l'inferno

Un'altra sfida per la Ricci

Rai1 dal 13 febbraio

Elena Sofia Ricci torna però subito in tv in “Fiori sopra l’inferno”, miniserie prodotta da Rai Fiction con Verdiana Bixio di Publispei, tratta dal romanzo omonimo di Ilaria Tuti (Longanesi) e ambientata in Friuli-Venezia Giulia. In questo thriller psicologico l’attrice sarà la commissaria di polizia Teresa Battaglia, esperta in profilazione di serial killer. In un piccolo paese di montagna, la donna si ritroverà a combattere un assassino insieme con l’ispettore Marini (Giuseppe Spata) ma anche l’ombra di una malattia invalidante. La regia dei sei episodi (in tre serate) è di Carlo Carlei.

La ragazza di Corleone

Una giovane in bilico tra bene e male

Canale 5, prossimamente

Su Canale 5 debutta la miniserie in quattro puntate “La ragazza di Corleone”, prodotta da Taodue. Rosa Diletta Rossi decide di allontanarsi dalla famiglia, che fa parte di un clan mafioso. Lascia la Sicilia per iniziare una nuova vita a Milano come imprenditrice, ¬ma si troverà presto divisa tra bene e male.

Call my agent - Italia

Lavorare nel "magico" mondo dello spettacolo

Sky, dal 20 gennaio

Arriva l’esilarante serie Sky Original remake di un “cult” francese. Siamo in un’importante agenzia di spettacolo e, oltre alle vite rocambolesche di soci e agenti, tra cui Maurizio Lastrico, in ognuno dei sei episodi c’è una guest star che interpreta se stessa, come Corrado Guzzanti, Stefano Accorsi e Paolo Sorrentino.

Le indagini di Lolita Lobosco 2

Luisa Ranieri torna in azione a Bari

Rai1 dall'8 gennaio

Dopo il successo della prima stagione, arrivano sei nuove puntate di “Le indagini di Lolita Lobosco”. Luisa Ranieri torna così a indossare gli abiti del vice questore di Bari per indagare sui crimini compiuti nella città. Al tempo stesso però porterà avanti le ricerche private per scoprire la verità sul controverso assassinio del padre. Ma ci sarà anche spazio per l’amore. Lolita dovrà infatti destreggiarsi tra l’attuale compagno, che però vive lontano, e una vecchia fiamma che si riaffaccerà nella sua vita.

Un passo dal cielo 7

All'ombra delle Dolomiti con Giusy Buscemi

Rai1, prossimamente

Le nuove vicende di “Un passo dal cielo”, la serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ruoteranno intorno a Manuela Nappi (Giusy Buscemi), sorella del vice questore Vincenzo Nappi, sempre interpretato da Enrico Ianniello che è anche il regista di questa settima stagione, ambientata nello splendido scenario delle Dolomiti.

Vivere non è un gioco da ragazzi

L’incubo della droga irrompe in una famiglia

Rai1, prossimamente

Le serie in tre serate diretta da Rolando Ravello vede Claudio Bisio nei panni di un commissario che indaga sulla morte di uno studente. A ucciderlo forse una pasticca di ecstasy comprata dall’amico Lele (Riccardo De Rinaldis), che racconta tutto ai genitori (Nicole Grimaudo e Stefano Fresi), scoperchiando un mondo di bugie e segreti.

Rocco Schiavone 5

Giallini, un uomo solo al comando

Rai2, dal 29 marzo

Torna il vice questore Rocco Schiavone, il poliziotto trasteverino spedito in punizione nella Questura di Aosta e interpretato da Marco Giallini. Nelle quattro nuove puntate, dirette da Simone Spada, Schiavone è sempre più solo. Ha perso ogni legame affettivo e nulla sembra potergli riscaldare l’anima. Persino il suo fiuto nelle indagini inizia a vacillare, al punto da fargli commette uno sbaglio, il primo.

Sono Lillo

Vita da comico

Prime Video dal 5 gennaio

“Sono Lillo” è la nuova serie italiana con il comico Lillo Petrolo, otto episodi tutti da ridere diretti da Eros Puglielli. Diventato famoso a “LOL 1” nei panni di Posaman, un super eroe che ha il potere di fare delle pose da copertina, dovrà scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie (Sara Lazzaro) sembra non sopportarlo più.

Il patriarca

Amendola, narcos con l’Alzheimer

Canale 5, prossimamente

“Il Patriarca” è il remake di una serie spagnola ma ambientato in Puglia. Il protagonista delle sei puntate è Nemo Bandera (Claudio Amendola che è anche regista della serie prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue), imprenditore e narcotrafficante diventato ricco grazie a diverse attività illegali, che scopre di avere l’Alzheimer. Alcuni eventi del passato sembrano sfumare e tenere gli affari in pugno comincia a diventare un problema. Nel cast, anche Antonia Liskova, Giulia Bevilacqua e Primo Reggiani.

Resta con me

Quanti enigmi per Francesco Arca

Rai1 dal 19 febbraio

La serie in otto puntate “Resta con me”, diretta da Monica Vullo, è nata da un’idea di Maurizio de Giovanni in cui Francesco Arca interpreta il vice questore della Mobile Alessandro Scudieri. In una Napoli avvolta dalle tenebre dovrà vedersela con un complicato caso criminale e una moglie da riconquistare.

Sei donne

La pm Maya Sansa

Rai1, prossimamente

“Sei donne” è una serie tutta al femminile in tre puntate, diretta da Vincenzo Marra. La protagonista è Maya Sansa che nei panni del pubblico ministero Anna Conti indaga sulla scomparsa della giovane Leila. Un caso che la porterà a incontrare molte altre donne, presenze più o meno importanti nella vita della ragazza.

La legge di Lidia Poët

La storia vera della prima avvocata italiana

Netflix, prossimamente

In questa serie in sei episodi diretta da Mattia Rovere e Letizia Lamartire si racconta la vera storia della prima avvocata italiana, Lidia Poët (Matilda De Angelis con Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino): in quanto donna viene ostacolata dalla legge nel compiere la sua missione, ma è caparbia nel superare ogni ostacolo. La vicenda è ambientata a Torino nel 1884.

Christian 2

I poteri sempre più speciali di Pesce

Sky, prossimamente

Dopo la morte del boss locale, Christian (Edoardo Pesce) dovrà imparare cosa significa passare dall’essere un piccolo delinquente a un “santo” dai poteri straordinari. Diventerà lui il punto di riferimento per l’intera comunità. Al suo fianco, i vecchi amici ma anche nuovi ostacoli e nemici. Nel cast arrivano Laura Morante e Camilla Filippi.