Le fiction che vedremo nel 2024

Si va sul sicuro con i personaggi più popolari e già entrati nel cuore del pubblico. E poi ci sono molte novità, con trame inedite e sorprendenti Tiziana Lupi







La commedia, il poliziesco, il crime, la storia, l’amore e le grandi biografie: nelle fiction che vedremo nei primi sei mesi del 2024 c’è davvero un po’ di tutto, sia con titoli originali, sia con i sequel delle serie più amate. Vediamo l’offerta.

Su Rai1 le fiction storiche

Sulla rete ammiraglia di viale Mazzini si inizia domenica 7 gennaio con “La luce nella masseria”, film tv ambientato negli Anni 60 con Aurora Ruffino e Renato Carpentieri, che celebra i 70 anni del servizio pubblico. La lunga attesa per la terza stagione di “Doc - Nelle tue mani” terminerà l’11 gennaio, quando Luca Argentero rimetterà il camice del dottor Andrea Fanti. Lunedì 8 gennaio va in onda una serie-evento: “La Storia”, tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante, con la regia di Francesca Archibugi e con Jasmine Trinca protagonista. Ancora una serie storica: “La lunga notte - La caduta del Duce”, con Alessio Boni, racconta in tre puntate la caduta del fascismo nella riunione del Gran Consiglio del 24 luglio 1943. A febbraio, ecco un’altra serie in costume per raccontare la storia di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del nostro inno nazionale. Il protagonista di “Mameli” è Riccardo De Rinaldis. Ancora un film tv in costume, ambientato dopo l’8 settembre del 1943, durante l’esodo della popolazione istriana: Andrea Pennacchi è il protagonista di “La rosa dell’Istria”. Si cambia genere con un altro film tv: “Califano”, che ripercorre la vita del cantautore “maledetto”, interpretato da Leo Gassmann. Nuovo titolo molto atteso è “Gloria”, che segna il ritorno di Sabrina Ferilli alla fiction Rai. Tra le conferme, arriva la terza stagione di “Màkari”, con Claudio Gioè che interpreta lo scrittore-investigatore Lamanna. Altro ritorno eccellente è quello di Luisa Ranieri in “Le indagini di Lolita Lobosco”, giunta alla terza stagione, in onda a febbraio. A marzo arriva una novità: Edoardo Leo è il protagonista di “Il clandestino” nei panni di Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che ha lasciato la polizia e ha aperto un’agenzia investigativa. Ci sono poi due film tv biografici. “Folle d’amore - Alda Merini”, con Laura Morante, racconta la vita della grande poetessa. E ancora “Margherita delle stelle”, la fiction con Cristiana Capotondi dedicata alla astrofisica Margherita Hack. A marzo vedremo la 14ª stagione di “Don Matteo”, con Raoul Bova di nuovo nei panni di don Massimo e Nino Frassica nella divisa dell’irresistibile maresciallo Cecchini. E per gli appassionati del genere “legal” andrà in onda la seconda stagione di “Studio Battaglia” con le avvocate Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Lunetta Savino. Per celebrare i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, poi, Stefano Accorsi sarà il protagonista della biografia-tv del grande inventore nella miniserie “Marconi” in onda ad aprile.

Luca Argentero rimette il camice e torna in corsia

È finita l’attesa per i milioni di appassionati di “Doc - Nelle tue mani”. La terza stagione dell’amatissima serie parte l’11 gennaio su Rai1. Il protagonista Luca Argentero indossa il camice da primario ed è pronto a farci emozionare con le nuove storie dei pazienti nel Policlinico Ambrosiano.

La ranieri indaga

Luisa Ranieri è pronta a risalire sui tacchi a spillo di Lolita Lobosco e sfrecciare sulla Bianchina. Il suo vicequestore, nato dalla penna di Gabriella Genisi, tornerà a occuparsi dei casi che animano la città di Bari, con l’aiuto della sua squadra e del braccio destro Antonio Forte (Giovanni Ludeno).

Jasmine Trinca nella serie tratta dal capolavoro di Elsa Morante

A Roma, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Ida Ramundo, interpretata da Jasmine Trinca, è una maestra elementare, vedova con un figlio adolescente, che tiene nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione. La donna viene violentata da un soldato tedesco e rimane incinta. Nel cast, anche Valerio Mastandrea, Elio Germano e Asia Argento. La regia è di Francesca Archibugi.

Sabrina Ferilli diva dimenticata

Sabrina Ferilli torna alla fiction Rai con “Gloria”, serie in tre puntate diretta da Fausto Brizzi. Gloria Grandi è una diva del cinema italiano. Da tempo però il suo telefono non squilla più, eppure si ostina a rifiutare ruoli in serie tv perché le considera non all’altezza del suo talento. Lei vuole tornare al cinema con la C maiuscola. E per farlo è disposta a tutto.

Su Rai2 c’è "Mare fuori"

Tornano, a febbraio, le vicende dei ragazzi di “Mare fuori” con la quarta stagione. Tra marzo e aprile conosceremo un nuovo commissario di polizia: “Kostas”, nato dalla penna dello scrittore greco Petros Markaris e interpretato da Stefano Fresi.

Rai3 e "Un posto al sole"

Prosegue la stagione di “Un posto al sole”, che a febbraio vedrà alcuni dei personaggi in vacanza sulla neve in Trentino-Alto Adige.

Canale 5: torna Garko

La fiction Mediaset si apre a gennaio con “I fantastici 5”: Raoul Bova è l’allenatore di una squadra di atleti paralimpici. “Se potessi dirti addio” segna il ritorno alla fiction di Gabriel Garko, qui nei panni di un uomo che ha perso la memoria. Accanto a lui, Anna Safroncik, la neuropsichiatra che lo aiuterà a ricordare. Tornano, con la seconda stagione, due titoli di successo: “Viola come il mare” (vedi box) con Francesca Chillemi e Can Yaman, e “Storia di una famiglia perbene” con Federica Torchetti ancora impegnata, nel ruolo di “Malacarne”, a combattere la malavita nella Bari degli Anni 90. In arrivo anche due nuovi personaggi, entrambi protagonisti di libri di successo che hanno ispirato altrettante serie: “Vanina Guarrasi”, vicequestore della Squadra mobile di Catania nata dalla penna di Cristina Cassar Scalia e interpretata da Giusy Buscemi; e “I fratelli Corsaro”, serie tratta dai romanzi del giornalista Salvo Toscano e interpretata da Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. A completare l’offerta di Canale 5 c’è “Bardot La serie”, coproduzione internazionale dedicata alla diva francese.

Bova diventa allenatore di atletica

Raoul Bova torna su Canale 5 con una fiction in quattro puntate, diretta da Alexis Sweet, di cui è protagonista nei panni del preparatore di una squadra di giovani atleti che partecipa alle Paralimpiadi. All’inizio non è facile creare un rapporto con i ragazzi. Ma, nonostante le difficoltà, riuscirà a trasformare il gruppo in una vera e propria squadra.

Un amore contrastato

Si torna a Palermo per la seconda stagione della fiction che vede Francesca Chillemi e Can Yaman protagonisti nei panni della giornalista Viola e dell’ispettore di polizia Francesco. Tra i due proseguono i battibecchi amorosi. E l’arrivo di un nuovo pm porterà confusione nel cuore di Viola, che al lavoro dovrà pure vedersela con un nuovo capo e nuovi colleghi del suo giornale Sicilia Web News.

Su Tv8 arriva Petra 2

Paola Cortellesi, grazie al suo magnifico film campione d’incassi “C’è ancora domani”, è la donna del momento e dal 7 gennaio arriva in chiaro con la seconda stagione di “Petra”, dove interpreta un’ispettrice della Squadra mobile di Genova.

Sky omaggia Bud Spencer

Su Sky la stagione si apre a gennaio con l’11a stagione di “I delitti del BarLume”, la serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi (su Sky Cinema e, in streaming, su Now). Seguirà, a febbraio, “Un amore”, serie ad alto tasso di romanticismo con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. In programma anche “Piedone”, con Salvatore Esposito, ispirata all’indimenticabile film “Piedone lo sbirro”, interpretato da Bud Spencer.

Su Prime Video c’è Lillo

Il 18 gennaio arriva “No Activity - Niente da segnalare” con Rocco Papaleo e Luca Zingaretti. Seguono “Citadel: Diana” con Matilda De Angelis, la seconda stagione di “Sono Lillo” con Lillo Petrolo e Pietro Sermonti, “Antonia” con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, e “Sul più bello - La serie” con Ludovica Francesconi.

Borghi su Netflix

Il 6 marzo debutterà “Supersex”, storia ispirata alla vita di Rocco Siffredi interpretato da Alessandro Borghi. In arrivo anche la seconda stagione di “La legge di Lidia Poët”: Matilda De Angelis torna a vestire i panni della prima avvocatessa d’Italia.