Le fiction da guardare su RaiPlay – Lista aggiornata a novembre 2019

A volte è difficile tenere il passo con tutte le fiction trasmesse dalla Rai durante l'anno e può capitare di dover rinunciare a qualche titolo o di perdersi qualcosa, perché risulta impossibile stare dietro proprio a tutto. Per fortuna c'è RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai in cui non solo è possibile recuperare i programmi persi fino a sette giorni prima, ma anche recuperare fiction e serie tv.

Ecco allora i titoli da non perdere.

La Linea Verticale Diretta da Mattia Torre, autore del libro omonimo da cui è tratta nonché famoso sceneggiatore di "Boris" scomparso nel 2019, "La linea verticale" è una commedia drammatica in otto puntate che racconta di Luca (Valerio Mastandrea), un uomo malato di tumore che deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. In maniera surreale, ironica e delicata, lo seguiamo durante il suo ricovero nel reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano.

C'era una volta Studio Uno Ambientata a Roma nel 1961, l’anno di “24mila baci” e di “Le mille bolle blu”, “C’era una volta Studio Uno” è una miniserie in due puntate che ruota attorno alle vicende sentimentali e professionali di tre ragazze che vengono assunte in RAI per la produzione del varietà “Studio Uno”. Ognuna ha un ruolo diverso: Giulia (Alessandra Mastronardi) è segretaria nel servizio di opinioni; Rita (Diana Del Bufalo) fa la sarta ma sogna di diventare cantante; ed Elena (Giusy Buscemi) è una delle ballerine del programma.

Tutto può succedere Composta da tre stagioni, “Tutto può succedere” è l’adattamento italiano della serie tv americana “Parenthood” (a sua volta ispirata al film di Ron Howard “Parenti, amici e tanti guai”). Ruota attorno alle vicende della numerosa famiglia Ferraro, composta da quattro fratelli con le rispettive mogli e i figli, oltre naturalmente ai nonni sempre presenti. Nel cast, tra gli altri, ci sono Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Camilla Filippi, Fabio Ghidoni e Matilda De Angelis.

Il Capitano Maria Vanessa Incontrada è Maria Guerra, Capitana dei Carabinieri, che dopo dieci anni fa ritorno nella sua città d’origine, in Puglia, per portare la figlia quasi diciottenne lontano da un brutto giro di amicizie sbagliate. Non solo: Maria è anche decisa a fare luce sull’incidente in cui ha perso la vita il marito, magistrato del tribunale dei minori, e si ritroverà a combattere contro un’organizzazione criminale che minaccia lei e i suoi figli.

Walter Chiari - Fino all'ultima risata Se vi piacciono i biopic e non avete tempo per troppi episodi, su RaiPlay c’è “Walter Chiari - Fino all’ultima risata”, miniserie biografica in due puntate che racconta la vita del famoso attore, qui interpretato da Alessio Boni. Si parte dagli anni del lavoro in fabbrica per arrivare al successo televisivo dopo l’incontro con la soubrette Sophie Blondel, senza tralasciare gli amori con le stelle dell’epoca e il periodo in carcere.

Non uccidere Composta da due stagioni, “Non uccidere” segue le indagini di Valeria Ferro (Miriam Leone), ispettore della Squadra Omicidi della Mobile di Torino. Un giorno il suo passato torna a tormentarla, e Valeria ricomincerà a pensare all’omicidio del padre, per il quale era stata arrestata la madre ora uscita dal carcere.



Scomparsa Nora Telese (Vanessa Incontrada) è una psichiatra che si è da poco trasferita a San Benedetto Del Tronto insieme alla figlia Camilla (Eleonora Gaggero), ragazza responsabile con cui ha un rapporto di grande complicità. Ma tutto cambia quando, dopo essere andate a una festa del liceo, Camilla e la sua amica Sonia (Pamela Stefana) scompaiono nel nulla. L’unica traccia è la borsa di Camilla, ritrovata in un campo a diversi chilometri da San Benedetto Del Tronto. La polizia si mette subito sulle tracce delle due ragazze. Coordinatore delle indagini è il vicequestore aggiunto Giovanni Nemi (Giuseppe Zeno), ma tutta la comunità cerca di dare una mano. Molti abitanti della città però sembrano nascondere qualcosa.



Romanzo Famigliare Diretta da Francesca Archibugi, questa fiction ambientata a Livorno racconta di Emma Liegi (Vittoria Puccini), che dopo essere rimasta incinta a sedici anni se n'è andata di casa, scappando dal padre severo (Giancarlo Giannini) per costruirsi una vita altrove. Adesso di anni ne ha trentatré e sua figlia, Micol (Fotinì Peluso) è a sua volta rimasta incinta. Tornano a Livorno e qui Emma scoprirà che suo padre, apparentemente invincibile, è affetto da una malattia degenerativa.



Provaci Ancora Prof! Composta da sette stagioni per un totale di 46 episodi, “Provaci ancora Prof!” segue le vicende di Camilla Baudino (Veronica Pivetti), insegnante di lettere con la vocazione da detective. Prima a Roma e poi a Torino, Camilla si divide tra la scuola, la famiglia e le indagini della polizia, con cui collabora spesso per risolvere casi in cui si ritrova puntualmente coinvolta. Nel cast anche Enzo Decaro, Paolo Conticini e Pino Ammendola.



La mafia uccide solo d'estate Da non perdere su RaiPlay le due stagioni di “La mafia uccide solo d’estate”, serie tratta dall’omonimo film di Pif (che qui fa da voce narrante, oltre a essere autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura). Ambientata nel 1979 a Palermo, racconta la storia dei Giammarresi, normale famiglia composta da madre padre, figlio di dieci anni e figlia di sedici. Li seguiamo nella vita di tutti i giorni tra finzione e veri fatti di cronaca.



Sorelle Chiara (Anna Valle) è una brillante avvocatessa che vive a Roma ma è originaria di Matera, dove non torna più per via di grosse incomprensioni con la sorella Elena (Ana Caterina Morariu) e la madre Antonia (Loretta Goggi). Ma quando Elena scompare improvvisamente nel nulla, Chiara si ritrova a tornare a Matera e a fare i conti con il suo passato. La fiction, andata in onda nel 2017, è composta da sei episodi.



Non dirlo al mio capo Lisa (Vanessa Incontrada) ha 34 anni, una laurea in legge, due figli e un'ipoteca sulla casa da pagare. Vedova da sei mesi, dopo tanti colloqui falliti arriva a fingere di essere una single in carriera per essere assunta come praticante nello studio legale dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), che odia i bambini e pretende dedizione assoluta al lavoro. Così, per paura di essere licenziata nel caso venisse fuori la verità, Lisa si ritrova a vivere una specie di doppia vita.



Sirene Creata da Ivan Cotroneo, “Sirene” racconta la storia di Yara (Valentina Bellè), una sirena che è finita sulla terraferma e precisamente a Napoli, perché sulle tracce di Ares (Michele Morrone), ultimo tritone rimasto che ha deciso di rifugiarsi tra gli umani perché infelice in mare. E mentre cerca di destreggiarsi tra le difficoltà della vita umana insieme alle sorelle, fa la conoscenza dell’umano Salvatore (Luca Argentero), che cerca il vero amore.



Una grande famiglia Nelle tre stagioni di “Una grande famiglia” seguiamo le vicende dei Rengoni, famiglia brianzola che dovrà fare i conti con improvvise scomparse, drammi e segreti in questa serie Rai andata in onda tra il 2012 e il 2015. Nel cast troviamo, tra gli altri, Alessandro Gassman e Stefania Sandrelli.



Nato dalla penna di Antonio Manzini, Rocco Schiavone (interpretato da Marco Giallini) è il poliziotto più politicamente scorretto della tv italiana. Sboccato, cinico, burbero e assiduo fumatore di spinelli, odia il suo lavoro ma ha talento. Trasferito ad Aosta come punizione per i suoi metodi di indagine poco ortodossi, lo seguiamo alle prese con vari casi. Nel cast anche Isabella Ragonese, che interpreta la defunta moglie di Schiavone che lui vede sotto forma di allucinazione; Ernesto D'Argenio nei panni di Italo Pierron, il fidato collaboratore di Schiavone; e Claudia Vismara, l'ispettrice Caterina Rispoli. E poi Christian Ginepro e Massimiliano Caprara nei ruoli di Deruta e D'Intino, e Massimo Reale nei panni del medico legale Fumagalli.



Giallo e sovrannaturale si mescolano in questa fiction che ruota attorno alla figura del commissario Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) che, dopo essere stato ucciso mentre indagava su un narcotrafficante, non riesce a varcare la porta rossa che gli farà lasciare per sempre il regno dei vivi. Da spirito, entra in contatto con una medium (Valentina Romani) per scoprire l'identità del suo assassino e proteggere la moglie Anna (Gabriella Pession), che rischia a sua volta di venire uccisa. Nel cast anche Andrea Bosca (è Jonas, lo spirito che fa da mentore a Cagliostro) ed Ettore Bassi (è il pm Piras).



Il paradiso delle signore Ispirata al romanzo “Al Paradiso delle Signore” del celebre autore francese Émile Zola, questa fiction sposta l’ambientazione dalla Parigi di fine ‘800 alla Milano degli anni ‘50, dove seguiamo le vicende di Teresa (Giusy Buscemi), che inizia a lavorare nel grande magazzino che dà il titolo alla serie. Lì si innamora proprio del capo del centro commerciale, Pietro Mori (Giuseppe Zeno), ma si sente attratta anche dal pubblicitario e art director Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Nella terza stagione la fiction è diventata una soap opera, con episodi quotidiani.

Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è un'ex detenuta che ha cambiato completamente vita: dopo il carcere ha preso i voti e adesso è una suora un po' particolare e bizzarra, ma molto benvoluta. Quando il suo convento rischia di chiudere per mancanza di fondi, decide di trasformarlo in un convitto con tanto di bar. Da quel momento, entra in contatto con persone a cui cercherà di dare una mano. Nel cast anche Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Massimo Poggio, Serena Rossi e Diana Del Bufalo.



Tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che è anche la co-creatrice della serie, "L'allieva" segue le vicende dell'apprendista medico legale Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi. Alice ha ventisei anni ed è una studentessa che, alla morte della badante della nonna, decide di specializzarsi in medicina legale. A tratti imbranata e maldestra, cerca sempre di scoprire la verità sui casi a cui lavora, mentre è divisa tra l'attrazione per il suo capo, il dottor Conforti (Lino Guanciale) e l'interesse per Arthur (Dario Aita), figlio del direttore dell'Istituto di medicina legale.



Serie poliziesca creata da Carlo Lucarelli, racconta le indagini dello sbadato ma tenace ispettore Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli. Poco professionale, impacciato e sottovalutato dai colleghi, incredibilmente riesce comunque a risolvere tutti i suoi casi. Nata nel 2006, attualmente la serie è composta da sette stagioni per un totale di trenta episodi.



Alessio Boni interpreta Fausto Morra, proprietario di un'azienda agricola nel Piemonte. Sposato e con tre figli, una sera un incidente d'auto lo riduce in coma. Si risveglia dopo cinque anni e deve riprendere in mano la propria vita e insieme ristabilire le sorti della sua azienda, ormai sull'orlo del fallimento. Intanto, tutto è cambiato: sua moglie Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) si è rifatta una vita con Michele (Thomas Trabacchi), migliore amico di Fausto e suo testimone di nozze. Alla delicata questione familiare si aggiunge un intricato mistero: la notte dell'incidente di Fausto infatti è scomparso Paolo Gilardi (Nicola Adobati), veterinario che accusava Fausto di commerciare carne contraffatta. Non sono in pochi ad accusare Fausto di aver ucciso Paolo, e lui stesso inizierà a dubitare della propria innocenza.



Tratta dall'omonimo bestseller di Maurizio de Giovanni, segue le vicende del commissariato di Pizzofalcone di Napoli, tra i quartieri spagnoli e il lungomare. Chiuso dopo che alcuni agenti sono stati arrestati per un grave caso di corruzione, ora raccoglie i poliziotti "scomodi" per gli altri commissariati. Ma tutto cambia con l'arrivo dell'ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassman. Nel cast anche Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d'Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani e Francesco Guzzo.



San Candido, Trentino Alto-Adige. Pietro Thiene (Terence Hill) è un ispettore superiore della forestale che collabora con la polizia e in particolare con il neo-arrivato commissario Vincenzo Nappi (Enrico Iannello), dandogli una mano grazie alla sua sconfinata conoscenza delle montagne. Nella quarta stagione, Pietro viene sostituito dal nuovo comandante, Francesco Neri (Daniele Liotti).



La compagnia del cigno Adolescenti e musica classica: due mondi apparentemente ben lontani, ma forse neanche troppo. “La compagnia del cigno”, diretta da Ivan Cotroneo, segue le vite di alcuni studenti del prestigioso conservatorio milanese Giuseppe Verdi, dove il rigido professor Marioni (Luca Boni) mette insieme un gruppo di sette ragazzi per convincerli a esercitarsi insieme e fare squadra contro le avversità della vita. Nel cast anche Anna Valle, Alessandro Roja, Giorgio Pasotti e Rocco Tanica.

