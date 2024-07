Le fiction di Canale 5 da vedere nell’autunno 2024 (e nel 2025)

Su Canale 5 tante storie d’amore (e mistero) con cast d’eccezione: Anna Valle, Alessandra Mastronardi, Vanessa Incontrada Giusy Cascio







Nei prossimi mesi ci aspetta una stagione di grandi fiction Mediaset su Canale 5, tra storie inedite e gradite conferme. Vediamo i titoli.

Iniziamo da "I fratelli Corsaro", in quattro serate: Giuseppe Fiorello interpreta il cronista di nera Fabrizio Corsaro nella serie diretta da Francesco Miccichè e tratta dai romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano. Tra i protagonisti maschili delle nuove fiction c’è Marco Bocci che in "Alex Bravo - Poliziotto a modo suo", serie poliziesca in sei serate con la regia di Beniamino Catena, è un agente dal fiuto infallibile e con un debole per le donne.

Nella fiction "Le onde del passato", diretta da Giulio Manfredonia per sei serate, invece, Anna Valle e Irene Ferri interpretano due amiche che formano un duo musicale di successo finché non rimangono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Vent’anni dopo, a indagare su questo tragico episodio, le aiuterà un commissario che ha il volto di Giorgio Marchesi.

In arrivo anche "Tutto quello che ho", diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, che ha per protagonista Vanessa Incontrada nei panni di un’avvocata di nome Lavinia. Al suo fianco, il marito poliziotto Matteo (Marco Bonini).

Vedremo presto Alessandra Mastronardi nei panni di Daria, la protagonista di "La regola del gioco": una serie gialla in quattro serate che parla di gioco d’azzardo, diretta da Andrea Molaioli. Nel cast anche Max Tortora.

Per la gioia dei fan, arrivano le seconde stagioni di "Storia di una famiglia perbene", con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari e di Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi. Ritroveremo anche Claudio Amendola che reciterà nella seconda stagione di "Il Patriarca" e nell’attesissimo ritorno di "I Cesaroni". Questo “reboot” in sei serate della serie cult di Canale 5 ha richiesto un anno di lavoro per ritrovare lo spirito iniziale delle prime stagioni e una storia bella, coinvolgente: ci sarà una parte del cast originario, con dei nuovi ingressi. Sono in lavorazione anche le terze stagioni di "Buongiorno, mamma!" con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta e "Viola come il mare" con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Spazio anche alle fiction internazionali: "Segreti di famiglia", "La Rosa della vendetta", "Endless Love" e "Zorro" e su Mediaset Infinity, la seconda stagione di "The Family" e l’esclusiva "My name is Farah".

