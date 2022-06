Le fiction di Canale 5 della stagione 2022-2023

Amori, indagini, intrighi. Canale 5 ha in serbo per i fan delle fiction tanti titoli inediti e sequel avvincenti Can Yaman a Palermo, sul set di "Viola come il mare" Giusy Cascio







Amori, indagini, intrighi. Canale 5 ha in serbo per i fan delle fiction tanti titoli inediti e sequel avvincenti.

Viola come il mare

Tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio), la fiction gialla in sei serate “Viola come il mare”, girata tra Palermo e Napoli, ha per protagonisti Francesca Chillemi e la star delle soap turche Can Yaman. Lei è Viola Vitale, giornalista alle prime armi che lascia Parigi per tornare in Sicilia; lui è Francesco Demir, fascinoso ispettore dal passato oscuro. I due investigheranno insieme, ma non solo... In autunno

Il patriarca

Remake della spagnola “Vivir sin permiso”, la serie in sei puntate “Il patriarca” è ambientata in Puglia. Racconta la storia di Nemo Bandera (Claudio Amendola), boss del narcotraffico che scopre di avere l’Alzheimer. Per mantenere il potere nasconde la malattia, cercando intanto un successore. In primavera

Fosca Innocenti 2

La seconda stagione di “Fosca Innocenti” prevede quattro serate. Ritroveremo Fosca (Vanessa Incontrada), vicequestore di Arezzo dal fiuto speciale (per gli indizi e i profumi), alle prese con nuovi casi. E chissà come evolverà il suo rapporto con l’oste Cosimo (Francesco Arca), ben più che un amico. In primavera

Buongiorno, mamma! 2

Seconda stagione in sei serate per la fiction. Forse scopriremo cosa è accaduto ad Anna (Maria Chiara Giannetta), la madre protagonista, da anni in coma. Mentre suo marito Guido (Raoul Bova) si barcamena tra lavoro, figli e un mistero da risolvere. In primavera

Luce dei tuoi occhi 2

Il sequel di “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno è apertissimo: la coreografa Emma Conti troverà la figlia? E sposerà il prof Leoni? In primavera

Bardot

Nella miniserie in tre serate “Bardot” prodotta da France 2, la giovane attrice francese Julia de Nunez incarna Brigitte Bardot. La storia ripercorre la vita di “B.B.” tra il 1949 e il 1959, quando la famosissima diva parigina aveva tra i 15 e i 25 anni. In primavera

La ragazza di Corleone

Nella serie in quattro serate “La ragazza di Corleone” Rosa Diletta Rossi è una giovane in bilico tra due mondi: vive a Milano e ama la moda, ma proviene da una famiglia mafiosa. In primavera

L'anima gemella

Il protagonista della fiction in quattro serate “L’anima gemella” è Daniele Liotti. Qui interpreta Carlo, un medico vedovo che vuole risposarsi. Ma in una seduta spiritica incontra una medium che è in contatto con l’anima della moglie... In primavera