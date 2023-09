Le fiction italiane da vedere su Netflix

Da "I Cesaroni" a "Mare fuori", passando per "Braccialetti Rossi e "Un medico in famiglia" le fiction Rai e Mediaset sono anche in streaming Redazione Sorrisi







Anche gli appassionati delle fiction "classiche" della tv lineare è ormai possibile seguire i propri personaggi preferiti in streaming, guardando (o riguardando) tutto d'un fiato intere stagioni. Su Netflix sono disponibili svariati titoli presi in prestito alla tv in chiaro. Troviamo alcune stagioni di grandi classici come "Don Matteo", "Un medico in famiglia" e "I Cesaroni", ma anche fenomeni più recenti, a partire da "Mare fuori" e "Viola come il mare".

"Don Matteo" - 2 stagioni

"Braccialetti Rossi" - 2 stagioni

"Viola come il mare" - 2 stagioni

"Un medico in famiglia" - 4 stagioni

"Cuori"

"Blanca"

"Vostro onore"

"Il processo"

"Mare fuori"

"I Cesaroni" - 3 stagioni