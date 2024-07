Le fiction Rai da vedere nell’autunno 2024 (e nel 2025)

Scritto da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo Con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni

Regia di Laura Bispuri

Prodotto da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment

Tratta da "Storia della bambina perduta" di Elena Ferrante, edito in Italia da Edizioni E/O

Serie in 5 serate - Crime

Da lunedì 11 novembre, su Rai1

Elena e Lila tornano per un ultimo capitolo che racconta la loro età adulta. Entrambe hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire Nino, che è tornato nella sua vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera da imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo ruolo di leader nascosta, temuta e rispettata nel rione.