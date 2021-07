Le nuove fiction di Canale 5

Amore, intrighi, azione: in scena vedremo Anna Valle, Giuseppe Zeno, Raoul Bova e tanti altri attori amatissimi Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales durante le riprese di “Giustizia per tutti” Credit: © Maria Vernetti Giusy Cascio







Ritorna la grande fiction di Canale 5, che ci tiene incollati alla tv grazie a storie appassionanti e personaggi sfaccettati a cui ci affezioniamo episodio dopo episodio. Si inizia subito in autunno con tre titoli, sempre al mercoledì sera.

“Luce dei tuoi occhi” ha per protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno: lei è una ex stella della danza e lui un insegnante che la aiuta a indagare sulla scomparsa della figlia.

In “Storia di una famiglia perbene” Zeno dà invece il volto ad Antonio, un pescatore che osteggia l’amore della figlia per un ragazzo che appartiene a un clan malavitoso.

Al centro del thriller “Giustizia per tutti” spicca un altro nome di punta della fiction Mediaset, Raoul Bova. Stavolta interpreta Roberto, un fotografo vittima di un errore giudiziario. A seguire, ritroveremo l’attore in “Buongiorno, mamma! 2”.

Nella prossima stagione vedremo anche “Tutta colpa di Freud - La serie”, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora, il dramma storico “Più forti del destino”, con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Loretta Goggi, e “Fosca Innocenti”, con Vanessa Incontrada nel ruolo di un vice questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile.

Luce dei tuoi occhi

Provincia veneta. Emma (Anna Valle) è un’ex ballerina alle prese con la scomparsa della figlia. La aiuta Enrico (Giuseppe Zeno), un professore di cui subisce il fascino.

Canale 5 - in autunno

Storia di una famiglia perbene

Un melodramma a tinte forti. Maria e Michele, il figlio di un boss di Bari, si amano contro la volontà delle loro famiglie. Giuseppe Zeno e Simona Cavallari interpretano i genitori della ragazza, Antonio e Teresa, due umili pescatori.

Canale 5 - in autunno

Giustizia per tutti

Un bravo fotografo viene accusato di aver ucciso la moglie e condannato a 30 anni. In carcere, però, si laurea in Legge, fa riaprire il caso e dimostra la sua innocenza. Il protagonista è Raoul Bova, affiancato nel cast di questo bel giallo ambientato a Torino dalla sua compagna Rocío Muñoz Morales.

Canale 5 - in autunno