Lello Esposito e Antonio Forte, due agenti pronti a difendere Lolita

Jacopo Cullin e Giovanni Ludeno affiancano Luisa Ranieri nella fiction in onda su Rai1 Tiziana Lupi







Jacopo Cullin: «Anche io sogno di diventare papà»

Se c’è qualcuno totalmente distante dal poliziotto Lello Esposito è Jacopo Cullin, l’attore che gli presta il volto in "Le indagini di Lolita Lobosco 3". Ed è proprio per questo che si diverte moltissimo a interpretarlo: «Lello vive fra tre donne, Lolita (Luisa Ranieri), la madre (Kikka Frisini) e la moglie (Caterina Diana), che lo martellano a destra e a sinistra. Lui è un grande incassatore anche perché sa che loro lo bastonano ma gli vogliono bene».

Lello ci mostrerà qualcosa di nuovo del suo carattere?

«Sì, conosceremo la sua fragilità, rivelata per esempio nel dialogo tenero e delicato sui due gemelli di cui è diventato padre. Esplorare questo aspetto di Lello è stato molto interessante: finora era stato più che altro un personaggio buffo».

Dunque, la paternità gli giova?

«Gli regala equilibrio e morbidezza».

Invece lei non ha figli.

«Non ancora, ma interpretare questo padre mi ha permesso di esplorare molti aspetti della paternità. Ho sempre avuto il desiderio di avere dei figli e ora è scattato qualcosa in più».

E viceversa, lei che figlio è stato?

«Con mia madre ho sempre avuto un rapporto bellissimo. Sono andato via da casa a 18 anni, ma senza alcun problema»

Oltre alla recitazione, tra le sue passioni c’è il calcio.

«Sì, sono un tifosissimo del Cagliari. Quando Claudio Ranieri allenò per la prima volta la squadra avevo 8 anni e ho visto la scalata dalla Serie C alla Serie A. Vederlo tornare nel 2023 sulla nostra panchina è stato un sogno».

Giovanni Ludeno: «Sono innamorato di arte, musica e tv»

«Una spy story dell’anima di ciascuno di noi, capitanata da Lolita che ci aiuta ad accettare le nostre imperfezioni». Questa è, per Giovanni Ludeno, l’essenza e anche la chiave del successo della serie in cui interpreta Antonio Forte, braccio destro della protagonista.

L’imperfezione di Antonio è il suo amore impossibile per Lolita.

«È vero ma le sue dinamiche raccontano il relazionarsi nella famiglia, la difficoltà di far andare bene le cose. Antonio è innamorato anche di Porzia (Claudia Lerro) e l’amore per Lolita riesce a non mandare in disastro quello che ha costruito con sua moglie».

Un po’, però, lo manda in affanno.

«Tutti i personaggi della serie sono in affanno: Trifone viene arrestato mentre va in vacanza, Lello Esposito non c’è quando la moglie partorisce due gemelli, Marietta continua a cercare l’uomo ideale. Parlavo di spy story perché tutti cercano l’assassino della loro vita».

C’è qualcosa che la accomuna ad Antonio Forte?

«Forse un po’ quel suo essere impacciato. E, poi, la voglia matta della letteratura, dell’arte, la sua amorevole saccenteria. Quando andavo a scuola mia madre mi diceva che ero un “ciuccio presuntuoso”».

Andava così male?

«No, me la cavavo. Ma è stato in seguito che mi sono innamorato di letteratura, cinema, tv e musica».

Quale musica?

«Rock e reggae, ma spazio. I miei artisti preferiti sono Bob Marley, Stevie Wonder e i Massive Attack. E a Napoli ho visto l’ultimo concerto di James Brown».