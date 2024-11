“Libera”: trama, cast e personaggi

Lunetta Savino è protagonista della nuova serie, dal 19 novembre su Rai1 Lunetta Savino in "Libera" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Lunetta Savino indossa la toga di Libera Orlando nella nuova serie in onda in prima serata su Rai1 a partire dal 19 novembre. In "Libera" è una giudice integerrima, ma anche una madre che ha perso la sua unica figlia e non sa e non vuole darsi pace. A fare da sfondo a questo dilemma lacerante tra rispetto della Legge e il desiderio di vendetta è Trieste, nelle cui vie si dipanerà la caccia all'uomo che ritiene colpevole della morte di Bianca, avvenuta quindici anni prima. Quattro prime serate in cui si scoprirà disposta a collaborare con un pregiudicato per cercare la verità.

La trama

Libera porta avanti una doppia vita, per non insospettire colleghi, parenti e la sua adorata nipote, si divide tra un’indagine che la spinge ad agire ai limiti della legge e il suo essere una magistrata incorruttibile. Clara, la nipote quattordicenne, è tutto ciò che le resta della figlia Bianca ed è anche per lei che vuole smascherare l’assassino di sua figlia. È disposta a tutto anche a collaborare con un pregiudicato, Pietro, che capovolge la ricostruzione che Libera aveva fatto sui motivi della morte di Bianca. Diversi sia nell’età che nei modi di essere, Libera e Pietro formano una coppia investigativa improbabile ma efficiente, legata dal patto di non rivelare a Clara il loro sodalizio, se non quando avranno scoperto la verità. Mentirà a molti: a Davide, vicequestore e suo ex marito; a sua sorella Isabella e ai colleghi del Tribunale, primo fra tutti Ettore Rizzo, bello e magnetico, che ha iniziato a corteggiarla. In tribunale Libera continua a fare il suo mestiere di giudice, poi sveste la toga e si getta nelle indagini insieme a Pietro, passando dal tribunale ai bassifondi di Trieste, fino a sfiorare il limite della legalità pur di placare l’ossessione che la divora da anni e scoprire cosa accadde veramente a sua figlia.