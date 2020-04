Lino Guanciale & Alessio Boni: quanto ci piacciono i bisbetici domati

Le riprese della terza stagione sono state fermate a causa dell’emergenza coronavirus, quindi per una nuova messa in onda de "L’allieva" bisognerà attendere. Intanto, però, per la felicità di milioni di fan, Raiuno ripropone le repliche della seconda stagione della serie tv tratta dai romanzi gialli di Alessia Gazzola. Uno dei prodotti di successo di Rai Fiction. Il protagonista maschile è Lino Guanciale , calato nell’impeccabile camice bianco del dottor Claudio Conforti, terribile capo della giovane specializzanda in Medicina legale Alice Allevi, interpretata Alessandra Mastronardi. Ed è proprio la pasticciona e candida Alice che trova il modo di “redimerlo”... Così come Anna Valle fa con un’altro burbero affascinante, Alessio Boni (vedi a lato). Il dottor Conforti è ruvido, sarcastico, rigido, severo. Ma nasconde anche lui un cuore, che impazzisce quando la bella Alice inizia a frequentare Arthur (Dario Aita), figlio giramondo del direttore dell’Istituto di Medicina legale, e viene corteggiata dal bel magistrato Einardi (Giorgio Marchesi). Sarà proprio per questo che ci piace tanto, perché dietro la facciata da duro si nasconde la... tenerezza! La prima stagione è stata trasmessa nel 2016, la seconda nel 2018. Visto il grande riscontro di pubblico (oltre 5 milioni di telespettatori) i diritti sono stati venduti all’estero, tra gli altri in Francia, Germania, Giappone, Spagna e Turchia. La serie viene girata a Roma e dintorni. Il British school at Rome, a pochissimi passi da Villa Borghese, è l’Istituto di Medicina legale dove lavorano Conforti e Alice. Gli interni dell’Istituto e quelli della casa di Alice sono stati invece ricostruiti negli Studios De Paolis di via Tiburtina.

Alessio Boni - "La compagnia del cigno"

Avrebbe dovuto tornare sul set ad aprile per girare gli episodi della seconda stagione. Ma a causa della pandemia le riprese sono slittate a data da destinarsi. Stiamo parlando di Alessio Boni e La compagnia del cigno. Intanto i giovani protagonisti della serie hanno girato delle “pillole”, in cui suonano e parlano dei loro autori preferiti, disponibili su RaiPlay. E da mercoledì 29 aprile su Raidue partono le repliche della prima stagione, che vede protagonista, appunto, il neo papà Boni (il 22 marzo scorso è nato Lorenzo, avuto con la compagna, la giornalista Nina Verdelli) nei panni dell’irascibile, inavvicinabile maestro Luca Marioni. Non a caso i suoi allievi del Conservatorio lo hanno soprannominato “il bast...o”. Un uomo tanto affascinante quanto tormentato, ma anche in questo caso, come per Lino Guanciale, è la moglie Irene, Anna Valle, la donna della svolta...



Marioni è il terrore dei ragazzi iscritti al Conservatorio. Preparatissimo e severissimo, li dirige senza mai concedere loro un alibi, una debolezza. In realtà è lui il primo ad essere fragile, corroso dai sensi di colpa per la perdita della figlia, dal rimorso nei confronti di un allievo che non ha retto i suoi metodi di insegnamento e da una vita andata in pezzi. Come si fa, quindi, a non amarlo?



Nel cast c’è anche Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013. Ricopre il ruolo di un allievo del Conservatorio, tanto talentuoso quanto fragile.



Milano fa da sfondo alla serie. Specie il conservatorio Giuseppe Verdi, di cui si vedono aule, presidenza, corridoi, e cortile interno. Solo l’auditorium è stato ricreato in un teatro romano.