Lino Guanciale e Serena Rossi: «Questo nostro successo noi lo spieghiamo così»

Lino Guanciale: «C’è una Napoli stupenda, e che costumi!»

Le aspettative su “Il commissario Ricciardi” erano altissime e Lino Guanciale aveva gli occhi di tutti puntati addosso. A partire da quelli dei fan del personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni. Ma la prova è stata superata a pieni… ascolti.

Lino, è andata bene. Contento?

«Il sollievo è stato tanto. È un lavoro su cui abbiamo investito e rischiato molto, speravamo che lo sforzo venisse ripagato e… abbiamo iniziato bene, siamo felici!».

Lei nella Napoli del 1930 fa la sua bellissima figura. La città è vera o è stata ricostruita?

«Da un lato c’è la Napoli di oggi, riadattata e liberata dai segni contemporanei, come insegne e cartelli. Quando non potevamo toglierli fisicamente, lo facevamo con il computer. Per esempio, abbiamo girato nel famoso Gran Caffè Gambrinus, tra i bar più antichi d’Italia, dove lo stesso Maurizio de Giovanni ha inventato Ricciardi. I proprietari ci hanno permesso di togliere tutto quello che c’era di moderno di fronte al caffè. Ma molti esterni della parte vecchia di Napoli sono stati girati in realtà a Taranto, una città magnifica, con un centro storico integro e senza traffico, che si prestava moltissimo all’ambientazione del tempo. C’è anche una parte che è stata ricostruita in studio».

Anche i costumi sono bellissimi: sono stati fatti da qualche famoso sarto napoletano?

«Per realizzare le giacche di Ricciardi, che sono state fatte con un’attenzione certosina, Alessandra Torella, una grandissima esperta di costumi d’epoca, ha chiesto la consulenza di alcuni grandi maestri della sartoria maschile napoletana».

Lei però non recita con un accento napoletano. Come mai?

«In realtà Ricciardi è del Cilento (in provincia di Salerno, ndr). Per la vita che ha fatto (è cresciuto in collegio e ha una famiglia aristocratica) si suppone abbia un modo di parlare “alieno” rispetto alla città. Però ho inserito qua e là qualche “sporcatura”, come capita a chi vive tanti anni in una città anche se non ci è nato».

So che de Giovanni le ha suggerito di recitare pensando di avere sempre il mal di testa. Lo ha fatto?

«Certo, è scritto anche nei romanzi. Per questo Ricciardi non usa il cappello, soffre davvero di mal di testa cronico. Anche perché su otto persone che incontra, sei sono morte e gli parlano… è il minimo che gli venga l’emicrania!».

Ma ai fantasmi lei ci crede?

«No, non ci credo. Ma sono molto curioso, e come tutte le persone razionali sono affascinato dal tema. Domandarsi cosa ci sia dopo la morte significa chiedersi cosa ci facciamo qui. Sono aperto a ogni possibilità, quindi drizzo le antenne e studio!».