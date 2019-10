“L’isola di Pietro 3”, Francesco Arca: «Lavoro in tv con l’idolo della mia mamma»

25 Ottobre 2019 | 09:00 di Antonella Silvestri

È tra i nuovi ingressi della terza stagione de "L’isola di Pietro", la fiction con protagonista Gianni Morandi in onda su Canale 5. E lo ritroviamo ancora una volta nei panni di un affascinante poliziotto. Dopo avere prestato il volto al commissario nella sesta stagione di "Rex" (prima ancora era stato un agente di Polizia in "Ho sposato uno sbirro 2"), Francesco Arca veste la divisa di Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore aggiunto che da Roma torna a Carloforte, il paese dove trascorreva le estati da ragazzo.

E il suo arrivo porta un po’ di scompiglio nella vita del piccolo commissariato... e anche in quella della collega Elena Sereni, interpretata da Chiara Baschetti.

Ripensando ai giorni sul set, il momento che più la fa sorridere?

«Quando ero in macchina con Chiara, è una pessima guidatrice! Ogni volta che dovevamo girare una scena, allacciavo subito le cinture perché lei partiva a razzo. Ricordo poi la prima scena con Gianni Morandi. Ero emozionatissimo. Lui è molto amato in famiglia, in particolare da mia madre, per cui Gianni ha girato perfino un video. Mentre i miei amici mi chiedevano sue foto e autografi».

Ed è vero che nelle pause cantavate insieme?

«È capitato una volta. Dovevo fare un provino per una produzione spagnola dove dovevo cantare un brano della Carrà. Ci siamo messi nel suo camerino, io in camicia bianca e lui a petto nudo con la chitarra in mano che mi aiutava a trovare la giusta intonazione».

Ha due bambini piccoli. Cosa racconta loro quando è lontano per lavoro?

«Ho la fortuna di avere accanto una donna (Irene Capuano, ndr) fantastica che non mi ha mai messo i bastoni tra le ruote. Lei mi supporta e sa bene che questo è il mio lavoro. Quando sono via, faccio di tutto per far sentire la mia presenza. Appena posso prendo un aereo e raggiungo la mia famiglia. Quando questo non è possibile, mi aiuto con le video-chiamate».

Se l’immaginava così la paternità?

«Con l’arrivo della prima figlia ho vissuto una favola, con il secondo è stato bellissimo ma più impegnativo. Per quel che riguarda il lato familiare, sono un romantico. Se sono cambiato e ho fatto passi da gigante anche nel lavoro, lo devo anche alla famiglia che mi trasmette un senso di appartenenza e di sicurezza e che mi fa affrontare vittorie e sconfitte sempre con il giusto equilibrio».

Nella fiction ritorna dove trascorreva le estati da ragazzo. E lei, le sue dove le passava?

«A Oristano, dalla famiglia d’origine di mio padre. Tutto il mese di agosto, con i miei genitori e mia sorella».

Il 19 novembre compirà 40 anni. Con quale spirito si affaccia agli “anta”?

«Da quando sono padre, dentro di me i 40 li ho già compiuti da un bel po’. Non mi spaventano, sono numeri».