“L’isola di Pietro 3”: trama, cast e personaggi

Gianni Morandi è Pietro Sereni

Gianni Morandi torna a indossare i panni del pediatra Pietro Sereni, punto di riferimento tanto per i suoi giovani ragazzi che per la propria famiglia. In particolare, nella terza stagione, dovrà aiutare quest’ultima a superare la perdita di Alessandro, compagno della figlia, senza mai però dimenticare il ruolo di guida e mentore che ricopre verso i suoi ragazzi.