“L’isola di Pietro”: cosa succede nella terza stagione

Per il terzo anno consecutivo Gianni Morandi è stato in Sardegna sul set della fiction diretta da Alexis Sweet e da Luca Brignone, coprodotta da Rti e Lux Vide e in onda per sei sere da venerdì 18 ottobre su Canale 5

17 Ottobre 2019 | 8:35 di Redazione Sorrisi

Per il terzo anno consecutivo Gianni Morandi è stato in Sardegna sul set de “L’isola di Pietro”, la fiction diretta da Alexis Sweet e da Luca Brignone, coprodotta da Rti e Lux Vide e in onda per sei sere da venerdì 18 ottobre su Canale 5.

E la terza stagione si annuncia ricca di novità. A Carloforte ritroviamo il dottor Pietro Sereni (Morandi), un medico disponibile e simpatico, vedovo e amato dai suoi pazienti perché è attento non solo alla loro salute, ma anche ai loro problemi e alle loro storie. Ancora una volta però, le prime persone di cui Pietro dovrà prendersi cura sono quelle della sua famiglia. Malgrado l’arrivo del nuovo nipotino di Pietro, Giacomo, e la gioiosa presenza del piccolo Tobia (Alessio Di Domenicantonio), entrato a far parte della famiglia, non sarà facile per sua figlia Elena (l’attrice Chiara Baschetti) e per la nipote Caterina (Alma Noce) affrontare il grande dolore per la perdita di Alessandro, il vicequestore Ferras (Michele Rosiello) ucciso in circostanze misteriose.

C’è però una nuova speranza: Caterina, dopo un’operazione in America, potrebbe recuperare la vista. Intanto la ragazza continua la sua relazione con Diego (Erasmo Genzini), che è riuscito a entrare in polizia e ora lavora al commissariato. Qualcosa però sta per turbare la serenità degli abitanti di Carloforte.

Un giorno Pietro, correndo come ogni mattina sulla scogliera con il fedele cane Mirto, ritrova una bimba di pochi giorni abbandonata in un cantiere navale. Pietro la porta in ospedale e avverte la polizia. Elena, appena rientrata dagli Stati Uniti, corre in commissariato dove trova un nuovo vicecommissario ad attenderla, Valerio Ruggeri (Francesco Arca), appena arrivato da Roma. Elena rimane spiazzata dai suoi modi di fare. Ma non sa che lui nasconde un segreto. Arca non è il solo nuovo ingresso nel cast. Vedremo anche Francesca Chillemi, nei panni dell’insegnante di educazione fisica Monica Mirafiori e Caterina Murino, una tormentata madre single con un figlio al centro di indagini. Prenderà lei il posto di Isabella nei pensieri (e nel cuore) di Pietro?