“L’ispettore Stucky”, con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova

Giuseppe Stucky è un poliziotto e ad aiutarlo nelle indagini, il medico legale Marina Solange Savagnone







Attenti a quei due. A Treviso sono arrivati Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova, i protagonisti della serie “L’ispettore Stucky”, in onda dal 30 ottobre su Rai2, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas (Ed. Marcos y Marcos). Lui è il poliziotto Giuseppe Stucky, di origine persiana, empatico, solitario e pieno di manie. Lei è Marina, un medico legale.

Partiamo dalle presentazioni.

Giuseppe: «“Stucky” nasce da un film che avevo girato nel 2017, “Finché c’è prosecco c’è speranza”, tratto da un romanzo di Ervas. Mi sono innamorato di questo personaggio, abbiamo acquisito i diritti dei romanzi e il desiderio di farne una serie si è trasformato in realtà grazie alla Rai».

Barbora: «Marina Šimkova è il medico legale, la persona a cui Stucky si rivolge per ogni caso. Sono amici di lunga data, c’è stima e stanno bene insieme».

Sembra che tra loro ci sia più di un’amicizia. Come evolverà la loro relazione?

Giuseppe: «È un rapporto singolare, c’è una forma di attrazione ma è sottotraccia, poco esibita. Nel corso delle puntate si chiarirà meglio».

Barbora: «Non ci sono grossi colpi di scena nel loro rapporto, ma come dice Giuseppe è tutto molto sottile. Diciamo che lui dimostrerà molto rispetto per le fragilità di lei che emergeranno nel tempo».

Stucky odia la vista dei cadaveri, Marina ci lavora. Come la mettiamo?

Giuseppe: «Marina rispetta questa idiosincrasia di Stucky e cerca di farglieli vedere il meno possibile. Credo faccia parte del corredo di piccoli limiti e manie che lo connotano: non ha il telefono, si annota tutto su dei foglietti volanti che riordina mentre è all’osteria del suo amico Secondo (Diego Ribon)».

Barbora: «Tutti questi suoi piccoli e inusuali “rituali” suscitano in Marina una grande tenerezza».

Avreste mai fatto il lavoro dei vostri personaggi?

Giuseppe: «Non ho mai considerato l’idea di appartenere a un corpo di polizia, non ho mai sparato in vita mia, neanche quando facevo il militare. Sono contento che ci siano le forze dell’ordine, ma a ognuno il suo mestiere».

Barbora: «Io può darsi di sì. Alle medie, a lezione di biologia, ci hanno fatto dissezionare un pesce e sono risultata la più brava. Non mi ha fatto nemmeno impressione».

Una caratteristica del vostro personaggio che non vi appartiene proprio?

Giuseppe: «Stucky è estremamente razionale, anche se sembra con la testa tra le nuvole, io lo sono molto poco».

Barbora: «La pazienza».

Invece in che cosa vi riconoscete appieno?

Giuseppe: «Nella scarsa loquacità».

Barbora: «In un certo perfezionismo».

Com’è stato girare a Treviso, in Veneto?

Giuseppe: «La città è stata ospitale, e non è scontato perché di solito dove vanno le troupe si crea scompiglio. Invece c’erano curiosità e rispetto per il nostro lavoro».

Barbora: «Io ci sono stata poco, ho girato per lo più gli interni nei teatri di posa a Roma. Però ho amato la trattoria di Secondo a Treviso: esiste davvero, anche se è stata cambiata».

Stucky è un solitario, qual è il vostro rapporto con la solitudine?

Giuseppe: «Come per tutti, ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di stare da soli con noi stessi e altri no».

Barbora: «Anche se vivo con le mie figlie, non mi spaventa stare da sola».

Per riflettere, Stucky cammina. Voi come vi schiarite le idee?

Giuseppe: «Non essendo un abitudinario non ho dei rituali, dipende da dove mi trovo e su cosa devo riflettere. Potrei fare una passeggiata oppure stare seduto mezz’ora su una panca».

Barbora: «Anche per me dipende dal tipo di problema. Ogni tanto mi ossigeno la testa facendo un giro in bicicletta al parco, mi rilassa».

Manie e abitudini: anche voi ne avete?

Giuseppe: «Al di là del caffè, e anche quello non sempre, mi danno fastidio le abitudini. E se ne individuo una la combatto subito!».

Barbora: «Ho una piccola mania: avere ordine attorno a me. Se la casa è in disordine non riesco a concentrarmi».

Qual è il vostro rapporto con la tecnologia?

Giuseppe: «Io sono pessimo, resto figlio del fax. Ho sia il computer sia il telefonino, che uso con parsimonia. Continuo a tenerlo per la sua funzione primaria, ossia telefonare. Il computer lo uso per scrivere e vedere film. Però non posso dire di saperlo utilizzare. Di conseguenza non ho nessun social».

Barbora: «Anche io niente social, non mi appartiene quel tipo di linguaggio. Non ne sento l’esigenza».

I vostri personaggi mangiano spesso nella trattoria di Secondo, che offre piatti rustici come la trippa. Qual è la vostra cucina preferita?

Barbora: «Io la trippa non riesco a mangiarla, per il resto mangio tutto. Mi piacciono tutte le cucine, sono curiosa di provare nuovi gusti».

Giuseppe: «Anche a me attirano, sono curioso di tutto e la trippa la mangio molto volentieri. Sono triste perché a Roma, dove vivo, stanno sparendo le osterie. Però mi piacciono i ristoranti stellati: la cosa più sorprendente che ho mangiato è stata un’insalata con 36 ortaggi differenti, tra foglie e fiori».