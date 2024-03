“Lolita Lobosco 3”: trama, cast e personaggi

Ritorni dal passato, nuovi amori e efferati delitti nella nuova stagione con Luisa Ranieri dal 4 marzo su Rai1 Carola Piluso







Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri, non è una vicequestore qualunque, è appassionata, grintosa, battagliera ma al tempo stesso fragile e irrequieta con una passione sconfinata per le scarpe. La terza stagione di "Le indagini di Lolita Lobosco" (prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e Luca Zingaretti per Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction) è in partenza il 4 marzo in prima serata su Rai1 con quattro avvincenti episodi che ci terranno con il fiato sospeso.

Giallo, vicende familiari, omicidi da risolvere, nuovi amori e il meraviglioso paesaggio pugliese danno vita a una stagione (diretta da Renato De Maria) ricca di novità e sorprese. L'entrata in scena di Leon (Daniele Pecci) porta scompiglio nella vita di Lolita mettendo ancora una volta a dura prova i suoi sentimenti. Nel cast anche Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Camilla Diana, Claudia Lerro, Daniela Virgilio, Donata Frisini, Francesco De Vito, Aldo Ottobrino, Maurizio Donadoni, Vincenzo De Michele, Gian Piero Rotoli, Giovanni Trombetta, Ninni Bruschetta, Mario Sgueglia, Nunzia Schiano e Lunetta Savino.

La Trama

Lolita Lobosco si divide come sempre tra lavoro e vita privata. Dopo i fallimenti amorosi, l'incontro inaspettato con Leon mette in dubbio tutte le sue certezze facendole battere il cuore. Nonostante la ferita profonda causata da Angelo, nella scorsa stagione, riuscirà a fidarsi e a lasciarsi andare ad un nuovo amore? In quattro puntate scopriremo se Angelo è uscito definitivamente dalla vita di Lolita oppure se c'è ancora qualcosa in sospeso tra i due... Colpi di scena anche per gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela si tuffano in nuova nuova avventura aprendo un agriturismo insieme a Trifone, Lello affronta la paternità con la nascita dei due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia cercando di non commettere errori che gli possono essere fatali. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre insegue la felicità e l’amore in totale libertà senza lasciarsi influenzare dalla società o dai pareri altrui.