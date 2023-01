“Lolita Lobosco”, dove eravamo rimasti. Il riassunto della prima stagione

Dopo molti tentennamenti dovuti alla differenza di età, decide di lasciarsi andare ai sentimenti per Danilo Stefania Zizzari







La prima stagione si era chiusa in un modo positivo per Lolita. Dopo molti tentennamenti dovuti alla differenza di età, decide di lasciarsi andare ai sentimenti per Danilo (Filippo Scicchitano). La ritroviamo così serenamente innamorata del suo giovane compagno. Ma l’arrivo di Angelo (Mario Sgueglia), un uomo che ha a che fare con il suo passato, rimescola gli equilibri.

Sul fronte della morte del padre (un contrabbandiere che aveva deciso di collaborare con la giustizia per permettere alla figlia Lolita di entrare all’Accademia di polizia), dopo aver capito che non si è trattato di un incidente ma di un omicidio, Lolita è intenzionata a scoprire il colpevole. In famiglia intanto Nunzia e Carmela, sua madre e sua sorella, intendono portare avanti l’attività del bed & breakfast con ancora più convinzione. E nel frattempo sembra crescere la simpatia di Nunzia per Trifone (Maurizio Donadoni).