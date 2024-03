Lolita Lobosco e Fosca Innocenti, così simili e così diverse

Cosa hanno in comune e cosa no le due poliziotte più amate della tv Silvia Perazzino







Su Rai1 è appena partita la terza stagione di "Le indagini di Lolita Lobosco", con Luisa Ranieri. Mentre su Mediaset Infinity potete vedere "Fosca Innocenti", con Vanessa Incontrada (trasmessa da Canale 5). Due vicequestori tostissimi, due donne piene di fascino, ma anche molto diverse tra loro...

Centro e sud

Lolita è ispirata ai gialli di Gabriella Genisi, lavora alla Questura di Bari e abita in un appartamento, con favolosa terrazza, nel centro storico del capoluogo pugliese. Fosca è un personaggio di fantasia, lavora nella Questura di Arezzo, in Toscana, e vive in un casale di campagna.

Indagini

Mentre la squadra di Lolita è composta da uomini, quella di Fosca è tutta al femminile. Fosca ha un olfatto sviluppatissimo che le è d’aiuto per risolvere le indagini. Lolita invece è un mix di fascino e determinazione.

Segni particolari

Se Lolita non scende mai dal tacco 12 e sfoggia camicie colorate che mettono in risalto la figura sinuosa, Fosca preferisce abiti più casual.

Famiglia

Lolita è un’anima solitaria, anche se molto legata alla madre e alla sorella. Ha un’amica del cuore con cui condivide lunghe sessioni di jogging e chiacchiere. Adora vivere da sola, coccolarsi la sera con un bicchiere di rosso e guidare la sua adorata bianchina. Fosca ha una tata che vive con lei da sempre, adora gli animali e per rilassarsi fa lunghe cavalcate con Sansone o va nell’enoteca di Cosimo.

Gli amori

Lolita mal sopporta la convivenza con Danilo (Filippo Scicchitano) e la storia finisce. E non va meglio con Angelo (Mario Sgueglia), che le ha nascosto un terribile segreto. Fosca, invece, è legata all’amico di sempre, Cosimo (Francesco Arca), ma deve fare i conti con il suo ex, Lapo (Giovanni Scifoni), che vuole portarle via il casale.