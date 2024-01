Luca Argentero: «Amo fare il papà (e tante altre cose)»

Per la terza stagione porta il camice del dottor Andrea Fanti in "Doc", che registra ascolti record. E non finisce qui... Stefania Zizzari







Luca Argentero ha rimesso il camice di Doc e con la prima puntata della terza stagione ha fatto il pieno di ascolti: oltre 5 milioni di spettatori.

Luca, più che un camice quello di Doc sembra il mantello di un supereroe. Il suo Andrea Fanti ha il potere di “ipnotizzare” il pubblico.

«Sono molto orgoglioso di questo personaggio. Doc crea empatia con il pubblico e mi esalta l’idea che le famiglie si riuniscano davanti alla tv per guardare l’evolversi della storia».

E come si evolve la storia del dottor Andrea Fanti, che è appena tornato a indossare il camice bianco da primario del reparto di medicina interna?

«Parte con entusiasmo, ma si rende conto in fretta che quel camice è una fonte inesauribile di problemi».

Come mai?

«Uno dei temi di questa stagione è la gestione del potere e del denaro. Il primario ha la responsabilità della sostenibilità economica del suo reparto e la medicina contemporanea è sempre più orientata al profitto, prima ancora che alla gestione del malato. Quindi quel camice è sì un grande ritorno ma anche qualcosa di pesante da indossare».

Come ha seguito la prima puntata?

«Mi sarebbe piaciuto organizzare con gli amici, ma la logistica familiare non me l’ha permesso. Anche se devo essere sincero, quando guardo “Doc” mi piace essere concentrato».

Quando si riguarda cosa pensa?

«Penso sempre che avrei potuto fare meglio, è difficile essere soddisfatti al 100%. Però ogni tanto questo mi succede proprio con “Doc”».

Perché “Doc” è speciale?

«Dopo così tante puntate è l’unico personaggio che ho sotto la pelle, mi sento davvero a mio agio nel suo camice».

La cosa più curiosa che le dicono quando la incontrano per strada?

«“Ma sei alto!”. Non so perché ma in tv sembro più basso, in realtà sono 1,84!».

In questa stagione Doc recupera i ricordi a poco a poco?

«Sì, ma c’è una precisazione: se la mente di una persona con amnesia fa balenare un ricordo, come fa la persona a sapere se quel ricordo è vero o falso?».

Come fa?

«Ha bisogno di una certificazione da parte di qualcuno. Ma questo qualcuno ha interesse a farle credere o non credere qualcosa? È su questo che si gioca la trama di tutta la stagione».

Il periodo della sua vita che non si stancherebbe mai di rivivere?

«Questo, con i bimbi piccoli. Io e Cristina siamo distrutti, passiamo notti insonni, ma capisco gli amici che dicono: “Godeteveli ora, che crescono in fretta!”. Nina e Noè sono fantastici, passiamo le giornate con queste creature incredibili... non mi viene in mente null’altro di più bello. In questo periodo sono terribilmente monotematico, lo so. Ma la mia vita è fatta di questo: se non lavoro sto con i miei figli. E mi piace moltissimo».

E un periodo che invece non rivivrebbe volentieri?

«La penso come Doc: i ricordi sono tutti preziosi. Belli o brutti, sono tutti importanti perché noi siamo fatti delle esperienze che abbiamo vissuto. Non c’è nulla che vorrei cancellare, quello che ho vissuto ha contribuito a rendermi quello che sono. E oggi mi sento una persona risolta».

Cose utili che ha imparato grazie a “Doc”? Iniezioni, misurazione della pressione, lettura delle analisi...

«Sono sempre stato bravo a fare le iniezioni, anche prima di “Doc”. Me le faccio pure da solo. Ma tutto quello che ho imparato con “Doc” è nozionistico. Per esempio, oggi so cosa è la bilirubina, ma se leggo gli esami del sangue non posso interpretarli».

Però ora sa cosa non deve mancare nell’armadietto dei medicinali.

«Io e Cristina prendiamo pochissimi medicinali. Quindi ci sono un antifebbrile e la pasticca per la gola quando hai l’influenza. Per i bambini invece ci sono l’aerosol e il cortisone, perché provano le cose per la prima volta e non puoi sapere se sono allergici a quelle sostanze».

Chi se ne occupa?

«Entrambi, direi. Ma quando i bimbi cadono, si tagliano, esce un po’ di sangue, io sono più a mio agio con la manualità».

Avrebbe potuto fare il medico?

«No, troppa responsabilità. Se c’è qualcosa che mi ha insegnato “Doc” è il rispetto per una categoria che ho sempre dato per scontata. “Doc” mi ha fatto capire che cosa significa fare il medico e vivere una vita a contatto con la sofferenza delle persone. È qualcosa di eroico, che si sceglie per vocazione».

Lei è attento all’alimentazione, cura la forma fisica: cosa direbbe Doc del suo stile di vita?

«Lo approverebbe, anche perché ho smesso di fumare: era l’unico neo rimasto, ora mi sento ineccepibile».

Quando ha smesso di fumare?

«Due anni fa. Il set mi portava a fumare più di quanto non facessi normalmente. Cristina era incinta di Noè e mi sono detto: “Non posso vivere un’altra stagione di Doc con un bimbo piccolo e fumare!”».

Il suo primo libro “Disdici tutti i miei impegni” è stato un successo. Ci sarà un seguito?

«Sì, quando Noè farà la prima elementare avrò il tempo per scrivere (ride). Nel frattempo, insieme a mia sorella Francesca, che è una bravissima illustratrice, abbiamo pubblicato un libro di favole per bambini: “Stella stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù».

Si è allenato dando la buonanotte ai suoi figli?

«Sì, ho una grande passione per le storie e l’ho trasmessa a Nina. Per noi è impossibile andare a dormire senza aver letto almeno due o tre storie ogni sera. Da lì è nata l’idea del libro».

Torniamo al suo romanzo “Disdici tutti i miei impegni”. Potrebbe diventare una serie tv?

«Certo! Bisognerebbe però scrivere la sceneggiatura, mi piacerebbe farlo, ma mi servirebbero giornate di 50 ore!».

A che cosa darà la precedenza nei prossimi mesi?

«Al teatro. Continuerò la tournée dello spettacolo “È questa la vita che sognavo da bambino?”. E a marzo girerò una commedia per il cinema».

Mi rifaccio al titolo dello spettacolo: ha esaudito i suoi sogni di bambino?

«Di più. La mia vita è cento volte meglio di quel che sognavo».

Ha rimpianti?

«Se proprio dovessi esprimere un desiderio, è una sensazione che avrei voluto provare nella vita: la gioia del grande risultato sportivo, come vincere una medaglia alle Olimpiadi. Impossibile? Chissà... Magari a 55 anni vincerò una medaglia in una disciplina sportiva invernale (ride). La vedo difficile, eppure una piccola finestra di possibilità deve rimanere sempre aperta...».

Quale potrebbe essere la sua specialità sportiva?

«Lo sci: amo lo slalom gigante e il Super G».

Nel suo libro scrive: “Solo se hai avuto un figlio, hai scritto un libro e hai piantato un albero puoi dire di avere vissuto”. Questi traguardi li ha raggiunti. Aggiungiamo un altro paio di voci all’elenco?

«Fra pochi mesi, completato il ciclo vaccinale di Noè, un viaggio noi quattro ce lo meritiamo. Sono impaziente di mostrare la bellezza del mondo ai miei figli».

E condurre Sanremo?

«Certo che mi piacerebbe! Chi non vorrebbe far parte della storia della tv italiana?».