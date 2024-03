Luca Argentero: «Sono pronto per continuare con “Doc”»

L'attore è affezionato al camice del dottor Fanti (che tiene a casa) Giusy Cascio







Il 7 marzo va in onda l’ultima puntata di “Doc - Nelle tue mani 3”. E mentre ne parliamo con il protagonista, Luca Argentero, lui sta cercando di convincere la sua bimba, Nina, a guardare un cartone animato in tv: «Amore, cosa vuoi vedere?». Intanto anche Noè, il piccolino di casa, reclama attenzioni. Così viene in soccorso Cristina, la moglie dell’attore.

Luca, mentre i bimbi sono in pausa che bilancio fa di questa terza stagione, che segna l’ennesimo successo di ascolti?

«Sono semplicemente felicissimo, perché le sensazioni che avevamo sul set si sono rivelate giuste. Il favore del pubblico lo avverto quando la gente mi ferma per strada e mi dice: “Bello, mi sono divertito”».

Il suo dottor Andrea Fanti le è entrato nella pelle?

«Sì, il bene che gli voglio è speciale. Perché è il personaggio con cui ho passato più tempo in assoluto».

Ma il camice bianco da primario lo ha lasciato sul set o se l’è portato a casa e lo tiene nell’armadio?

«Ce l’ho, ce l’ho (ride). Ma più che al camice bianco, così agognato ma che per “Doc” alla fine si rivela un po’ pesante, sono affezionato alla “scrub”, la divisa a mezze maniche di color azzurrino che ha solo lui. Conservo entrambi a casa, dentro una valigia dei ricordi della serie».

I presupposti per una quarta stagione, tra l’affetto del pubblico e la bravura degli sceneggiatori, ci sono tutti: si farà?

«Per me assolutamente sì. Ma la decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda dell’ultima puntata. E dubito che la Rai non ne commissioni un’altra al produttore. Si può andare avanti per dieci anni, perché è una storia meravigliosa».

Nel frattempo lei meriterebbe una laurea honoris causa in Medicina. Ormai in farmacia le danno i medicinali sulla fiducia, senza ricetta?

«Per fortuna no: medici e farmacisti sono persone serie. Magari mi fanno una battuta, ma la ricetta la vogliono!».

E lo sguardo “diagnostico” di Fanti, l’attenzione ai dettagli, a cosa lo applica nella vita quotidiana?

«Ai bambini. E non solo quando hanno la febbre alta, ma sempre. L’osservazione clinica è importante, ce lo ha ripetuto sempre anche il pediatra. Il primo medico dei figli sono i genitori».

Da papà, quali sono le attività a cui si dedica volentieri e quali invece lascia con piacere a sua moglie Cristina?

«In realtà siamo molto complementari. Io faccio la doccetta a Nina, Cristina il bagnetto a Noè. Alle pappe ci pensa lei, perché ha i suoi riti alimentari specifici».

Quindi a casa cucina meglio sua moglie?

«Direi di no. Io me la cavo bene. Cucino tutto tranne i dolci, Cristina invece con le torte è bravissima».

Cosa non può mai mancare nel vostro frigo?

«Frutta e verdura fresche di stagione, a km zero. Cosa che qui in campagna, in Umbria, a Città delle Pieve (PG), dove viviamo, è abbastanza semplice. Ci teniamo a nutrirci bene e mangiamo poca carne, per una questione di salute e anche di coscienza ambientale».

La vostra coppia ci ha incantato quando siete venuti a trovarci in redazione a Sanremo la sera della finale del Festival. L’idea di allargare ulteriormente la famiglia c’è?

«Nel 2020 abbiamo avuto una femmina, l’anno scorso il maschio, al momento siamo soddisfatti così. Più avanti, chissà…».

Siete affascinanti entrambi: è difficile per voi lasciare fuori dalla porta la gelosia?

«La gelosia sana che nasce da uno sguardo è una spruzzata di pepe nella relazione. L’importante però è non fornire l’occasione perché diventi un problema».

Ora a quali impegni si sta dedicando?

«Proseguo la tournée a teatro con “È questa la vita che sognavo da bambino?” e inizierò le riprese della nuova commedia di Alessandro Genovesi: sarà un film per famiglie, leggero».

Ha appena pubblicato un libro di favole con sua sorella Francesca: “Stella Stellina” (Mondadori). Ci sarà un seguito delle avventure di Nina e Dudù?

«L’obiettivo è fare un libro per ogni sera della settimana, per accompagnare i bambini alla nanna. Dopo il primo, che sta andando bene, è quasi pronto il secondo».

E a un altro romanzo, dopo “Disdici tutti i miei impegni” (Mondadori), ci sta pensando?

«L’idea del seguito è già nel cassetto. Ma sto aspettando che i miei figli siano un po’ più grandi per trovare lo spazio e il tempo per poterlo scrivere».

Sua sorella Francesca ha raccontato che da bambino lei mangiava i piedi delle sue Barbie e teneva in casa un formicaio. Che bizzarre fissazioni.

«Sono stato il classico fratello maggiore: amico in certi momenti e un po’ “bulletto” in altri. Quello dei piedi delle bambole era un dispettuccio innocente. Quanto alle formiche, è stata una delle tante fasi. Poi sono arrivate le costruzioni, le macchinine, e così via».

Prossimi obiettivi?

«Scalare il Monte Bianco e scrivere una bella sceneggiatura per il cinema».

Quindi la sua idea di andare in pensione a 55 anni era una boutade?

«Una battuta sanremese. Smettere di lavorare presto è un lusso, ma è sano riappropriarsi del tempo per sé».