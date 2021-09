“Luce dei tuoi occhi”: trama, cast e personaggi

Al via il 22 settembre su Canale 5 la nuova fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno Cecilia Uzzo







Da mercoledì 22 settembre, in prima serata su Canale 5, comincia la nuova serie "Luce dei tuoi occhi" che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.



In sei puntate e altrettante prime serate, la fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa è un thriller melò, ambientato a Vicenza nell’affascinante mondo di un’accademia di danza nella Basilica Palladiana. Anna Valle è interprete della protagonista Emma, una donna di successo – è una ballerina di fama internazionale – alla ricerca di una maternità perduta, di una figlia creduta morta e che vuole a tutti i costi ritrovare.

La trama

Emma Conti è un’étoile di fama internazionale e vive a New York. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza dopo la perdita prematura della sua Alice, la bambina avuta da Davide, il suo primo grande amore. Dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita insinuando in lei un dubbio: sua figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva. Alice si troverebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei. Per Emma è arrivato il momento di tornare a casa e cercare la verità tra le allieve della sua vecchia scuola di danza. Nel ruolo di insegnante, la donna cerca sui loro volti qualche dettaglio che le assomigli, finendo per inciampare nella storia di ognuna e imparando ad amarle tutte. Valentina, Anita, Miranda, Sofia, Alessia, Martina. Chi di loro è Alice? Negli occhi appassionati delle ballerine Emma finirà per ritrovare i frammenti della ragazza che è stata un tempo, la stessa che ha amato Davide e che oggi, dopo averlo ritrovato, si sorprenderà a fare i conti con il tempo che passa, con la forza dirompente dei sentimenti e con la possibilità di un nuovo amore, il padre di una delle sue allieve, l’insegnante del locale liceo Enrico Leoni. Non è mai troppo tardi per essere felici.

Cast e personaggi Credit: © Mediaset Anna Valle è Emma Conti Emma è un’étoile di fama internazionale che ora vive a New York. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza dopo la perdita prematura della sua Alice, la bambina avuta da Davide, il suo primo grande amore. Torna a Vicenza dopo che una lettera anonima insinua in lei il dubbio che sua figlia sia ancora viva. Credit: © Mediaset Giuseppe Zeno è Enrico Leoni Enrico è insegnante di Fisica in un liceo di Vicenza e padre di Miranda, una delle allieve della scuola di danza in cui Emma va ad insegnare. Con il suo carattere e la sua premura verso Emma, diventa anche un possibile interesse amoroso della protagonista, aiutandola nella sua ricerca della verità. Credit: © Mediaset Bernardo Casertano è Davide; Paola Pitagora è Paola Davide (Bernardo Casertano) è il grande amore del passato di Emma. I due hanno avuto una figlia, Alice, morta poco dopo essere nata. Quando Emma torna a Vicenza, i sentimenti nei suoi confronti si riaccenderanno, costringendola a confrontarsi con il suo passato. Paola Pitagora è Paola, la madre di Emma e direttrice della scuola di danza di Vicenza, dove la donna torna per cercare sua figlia Alice. Credit: © Mediaset Le ballerine Le ballerine tra cui Emma cerca la figlia perduta sono: Valentina (Elisa Visari), Anita (Sabrina Martina), Miranda (Gea Dall'Orto), Sofia (Rebecca Antonaci), Alessia (Stella Maya Epifani), Martina (Linda Pani). Il cast include anche numerosi altri attori, come Francesca Beggio, Luca Bastianello, Maria Rosaria Russo, Riccardo De Rinaldis, Matteo Pagani, Carla Ferraro, Yari Gugliucci, Paolo Romano, Valentina Valsania, Francesca Giovannetti, Vincenzo Vivenzio, Agnese Nano, Vanni Bramati, Paola Sambo, Giancarlo Previati e Magdalena Grochowska.

La trama della prima puntata

A New York, l'étoile Emma Conti riceve un biglietto inquietante: Alice, la figlia che lei credeva morta subito dopo il parto, sedici anni prima, in realtà è viva ed è una ballerina come lei. Emma, confusa, decide di tornare a Vicenza per scoprire la verità e affrontare i fantasmi del passato. Emma non ha mai dimenticato il dolore della perdita e così, in ognuna delle allieve dell'Accademia di Danza nate nello stesso periodo di sua figlia, Emma inizia a cercare la sua Alice. Emma aspetta il risultato del test del Dna che le rivelerà se Valentina è sua figlia. Intanto inizia a lavorare con le sue ballerine, che sono felici di seguire i suoi metodi non convenzionali. Enrico, pur essendo attratto da Emma, non condivide i suoi metodi e teme che le ragazze trascureranno la scuola per la danza. Emma ha una forte discussione con Valentina e, quando prova a telefonarle per chiarirsi, la ragazza non risponde.