Luisa Ranieri torna in “Lolita Lobosco 3” e scatena la sua grinta

«Per entrare nei panni di Lolita, basta mettermi al volante della bianchina: con la sua guida sportiva e un po’ arrogante la ritrovo subito!» dice l'attrice # Solange Savagnone







Sarà la cadenza pugliese, lo spirito libero, le indagini intriganti sui tacchi a spillo e il cuore inquieto. Ma quando torna in tv Lolita Lobosco, vicequestore di Bari interpretata da Luisa Ranieri, è come invitare a casa una vecchia amica che non vedevamo da tempo.

Luisa, nella prima stagione Lolita era una combattente, nella seconda si addolcisce. E nella terza?

«C’è sempre una donna che fa i conti con il tempo che passa, sta maturando. Dopo che ha arrestato i mandanti dell’omicidio del padre, la troviamo all’inizio addolorata, ma poi piano piano fa pace con una parte del suo passato e va oltre».

Per trasformarsi in lei le basta indossare i tacchi o guidare la Bianchina?

«Quest’anno avevo una grande paura di non saperla più fare. Ogni volta che inizio un lavoro mi chiedo se sarò capace. Invece alla fine, magicamente, la Bianchina, più delle scarpe, con quella guida sportiva e un po’ arrogante mi ha dato subito la dimensione del personaggio».

Anche fuori dal set ha il piede “pesante”?

«Adoro guidare ma lo faccio in modo spericolato solo sul set. Ho frequentato un corso di guida veloce per girare la serie “La omicidi” (andata in onda nel 2004, ndr) perché dovevo fare degli inseguimenti in auto e se non è pericoloso non mi piace usare gli stunt. Per Lolita ho anche guidato barche e moto d’acqua: sono un maschiaccio! Fuori dal set invece sono una lumaca, sto sempre attenta. Non ho nemmeno mai perso un punto sulla patente».

Quando esce con suo marito, Luca Zingaretti, chi si mette al volante?

«Lui: non si fida della mia guida! Scherzo, in realtà anche lui adora guidare».

Nella prima scena la vediamo camminare con i tacchi a spillo sulla sabbia. Come ha fatto a non sprofondare?

«Mi sono inventata una camminata sulle punte. Sapesse i dolori ai polpacci a fine giornata!».

Non contenta, poco dopo si è lanciata con il paracadute. Era lei?

«No, una controfigura. Ho detto fin dall’inizio a tutti di attrezzarsi perché non mi muovo da terra, non voglio stare sospesa in aria».

Ha il timore di volare?

«Prima di avere i figli non avevo alcuna paura. Volavo da Napoli a New York anche con i temporali e anzi i vuoti d’aria mi divertivano. Adesso che sono mamma è una cosa che mi genera molta ansia, la perdita del contatto con la terra mi fa stare male».

Nella vita lei è una persona che si butta?

«Sì, e senza usare il freno a mano. Qualche volta ne ho pagato le conseguenze e ho avuto delle delusioni, ma mi sono sempre fidata dell’intuito e ho sbagliato di rado».

Lolita per scaricarsi si lancia da duemila metri. Lei invece cosa fa quando è nervosa?

«Faccio sport e cammino molto: mi sgombra la testa e aiuta la riflessione. Lo faccio spesso e mi fa sentire bene».

Capitolo amore. Nella nuova stagione arriva un uomo affascinante, interpretato da Daniele Pecci, a farle battere il cuore. Sarà la volta buona?

«Lolita non è sfortunata, è una donna che si basta. Nonostante abbia avuto un rapporto conflittuale con il maschile, resta aperta e curiosa. Alla fine non è veramente disposta a sacrificarsi e a mettere la vita di un uomo davanti alla sua. Preferisce avere una persona accanto ma non l’ha ancora trovata. Non ambisce al matrimonio o a una relazione perfetta. Le piace il gioco della seduzione anche se poi magari finisce lì».

Lolita punta la sveglia alle 7. La sua a che ora suona?

«Se non lavoro, intorno alle 7, e poi mi occupo delle bambine. Ma non faccio fatica ad alzarmi presto e sono subito piena di energia».

Si è portata via qualche abito di Lolita dal set?

«La costumista mi ha lasciato alcuni capi fatti su misura per me, però non mi viene da metterli perché mi vesto in modo diverso da Lolita, quindi li ho presi ma li tengo come ricordo».

Ci dà la ricetta per la pasta all’assassina che prepara nella prima puntata?

«Non l’ho mai cucinata. È un piatto che lego alla città di Bari e che amo pazzamente. La prima cosa che faccio, quando arrivo, è andare al ristorante a mangiarla, e a seguire ci aggiungo un panzerotto. Gli spaghetti che usiamo sul set però sono cucinati tipo sei ore prima, li mangiamo a ripetizione decine di volte per girare la stessa scena da diverse angolazioni. Infatti alla fine siamo stati tutti male!».

Dopo tre anni in Puglia si sente un po’ una barese d’adozione?

«Sono napoletana “doc” e un poco romana, visto che vivo nella capitale da 25 anni. Ma Bari mi fa sentire a casa, forse perché è simile alla mia città e i baresi assomigliano tanto ai napoletani».

Lolita dice: «Vivere il momento è tutto ciò che conta, è l’unico modo per essere felici». Condivide?

«Sì, penso che la felicità sia fatta di attimi, non appartiene alle cose materiali. La felicità è qualcosa di piccolo, è saper assaporare la vita».

Il 16 dicembre ha tagliato il traguardo dei 50 anni. Ha fatto un bilancio?

«In realtà non li sento, ovviamente fanno impressione, ma non è cambiato molto. La differenza secondo me la senti più tra i 30 e i 50. Voglio godermi l’attimo e non pensarci, è una strada segnata per tutti, non va dato peso all’età ma a come stai vivendo. Io sono più serena ora rispetto a quando avevo 30 anni. Anzi, se potessi resterei altri dieci anni in questi 50!».

Con l’esperienza di oggi, cosa direbbe alla ragazzina che è stata?

«Di vivere l’attimo, di non pensare troppo e di non preoccuparsi di quello che pensano gli altri. A quella ragazza vorrei dire: “Non ti affaticare, chi sei veramente verrà sempre fuori e sarà meglio di ciò che pensi”».

I suoi sogni da bambina li ha realizzati?

«Non volevo fare l’attrice, ho iniziato a recitare all’università perché ero molto timida. Il teatro è stato terapeutico. Da giovane sognavo di fare il magistrato o l’avvocato penalista. Mi piaceva molto la cronaca nera. Avevo un forte senso della giustizia, avevo grandi passioni e ideali, ma il magistrato non sarebbe mai stato il mio mestiere».

Però in qualche modo è diventata una donna di legge, visto che Lolita è un vicequestore…

«Il bello di recitare è che puoi sperimentare nuove relazioni ed emozioni. Ti fa vivere tante vite diverse».

Nel suo futuro c’è ancora spazio per Lolita?

«Per la terza stagione abbiamo preso spunto dal romanzo “Terrarossa” di Gabriella Genisi e al momento non ce ne sono altri. Tre episodi su quattro sono stati inventati. Quindi, sì. Volendo, c’è spazio per una quarta stagione».