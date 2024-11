Lunetta Savino è “Libera”: «La vendetta è un piatto che va gustato molto freddo»

Nel suo primo ruolo da protagonista assoluta in una serie è, una giudice integerrima ma dalla doppia vita Solange Savagnone







C’è chi a 67 anni va in pensione e chi, come Lunetta Savino che li ha compiuti il 2 novembre, “debutta” come protagonista assoluta in una serie: “Libera”, quattro puntate dal 19 novembre su Rai1. «Un bel regalo, arrivato dopo avere ottenuto diversi successi importanti che hanno messo in luce la mia capacità di variare da un registro all’altro».

Lunetta, chi è Libera?

«È una giudice penalista di origine palermitana trasferita da oltre 30 anni a Trieste, dove si è perfettamente inserita, che ama il suo lavoro e lo fa molto bene, con coscienza e abnegazione. Ma noi la vediamo fin dall’inizio dividersi tra il tribunale e un’indagine parallela, non proprio correttissima, alla ricerca della verità sulla morte della figlia, avvenuta 15 anni prima. Non crede che sia morta per overdose ma che sia stata uccisa. Da qui parte la storia».

Chi ha inventato questo personaggio, comico e drammatico allo stesso tempo?

«Gli sceneggiatori Eleonora Fiorini e Mauro Casiraghi. Sapevano già che sarei stata io a interpretare Libera».

Perché si chiama così?

«Libera è nata nel 1963, l’anno in cui le donne per la prima volta poterono accedere al concorso per entrare in Magistratura. È voluto e mi fa piacere, dà l’idea di una donna che non si fa condizionare da facili soluzioni, nel lavoro o nel privato, ma vuole andare fino in fondo alla ricerca della verità. In questo sarà aiutata da un compagno in apparenza inverosimile, Pietro (Matteo Martari): un delinquente che entra ed esce di galera, ma con il quale ha molte cose in comune».

È vero che un giudice, Giacomo Ebner, l’ha aiutata a capire lo stato d’animo di chi fa questo lavoro?

«Ci siamo frequentati per un po’, anche con la moglie, è una persona molto piacevole e ospitale. Abbiamo girato alcune scene in casa sua a Trieste. Lui è un giudice con un’enorme passione per il suo lavoro: il primo ad arrivare in tribunale e l’ultimo ad andare via. Nelle scene in cui ritorno a casa dovevo fare sentire tutta la stanchezza fisica, oltre che psicologica, di questa donna che ogni giorno fa tremila cose: il suo lavoro e la nonna-mamma di Clara, un’adolescente che vuole delle risposte. Inoltre Libera deve nascondere a tutti quello che sta facendo, e questo comporta una grande fatica e stress psicologico».

Sarà per questo che nella vita quotidiana è molto distratta: mette gli occhiali in frigo, fa una torta e dimentica metà degli ingredienti...

«Non essendo io distratta, questa sua caratteristica mi diverte molto. I personaggi sono più interessanti quando hanno delle imperfezioni. La vedi precisa e preparatissima in tribunale, ma poi nel privato è un disastro. La nipote è quasi più saggia e precisa di lei!».

Libera decide di farsi giustizia da sé. Approva?

«La capisco, e capisco anche che se qualcosa non ti torna alla fine ti fai tentare».

Capisce anche il suo desiderio di vendetta?

«Ammetto che sono un pochino vendicativa, d’altra parte ricordiamoci che sono dello Scorpione, capace di aspettare a lungo pur di servire una vendetta molto fredda, tanto che quasi l’altro non deve accorgersene… scherzo, ma mi è capitato: se qualcuno mi ha fatto del male, lo Scorpione che è in me si fa sentire».

La sorella di Libera le insegna come vestirsi quando deve uscire con Ettore (Gioele Dix). Se invece apriamo il suo armadio che cosa troviamo?

«Io pure sono da pantaloni, giacca e camicia. Preferisco jeans e stivaletti ai vestiti o alle gonne. Libera si veste come mi vestirei io nella vita, ma i colori sono sempre quelli: gli azzurri che richiamano il mare di Trieste».

Giocando sul titolo, che cosa la fa sentire libera?

«Poter scegliere sempre la mia vita, riuscire a non farmi condizionare troppo dagli eventi esterni, provare a tenere tutto assieme e concedermi anche delle pause in cui dedicarmi al dolce far niente. Nel vortice della vita, questa è una bella libertà. E poi mi sento libera se lo sono anche le altre donne: essere sola con questo senso di libertà è troppo poco».