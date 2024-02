“Màkari 3”: trama, cast e personaggi

Dal 18 febbraio su Rai1 i nuovi episodi di "Màkari", con Claudio Gioè Carola Piluso







Si torna nella splendida Sicilia con Claudio Gioè che veste di nuovo i panni dell’intrepido e inarrestabile Saverio Lamanna. "Màkari" (prodotta da Palomar e Rai Fiction) parte con la terza stagione in prima serata su Rai1 dal 18 febbraio con una miscela perfetta di commedia, dramma e indagine.

Al fianco di Lamanna ritroviamo la solare Suleima (Ester Pantano) e lo sconclusionato ma insostituibile Piccionello (Domenico Centamore). In quattro serate Saverio deve riuscire a mettere in ordine la sua vita e fare i conti non solo con gli omicidi da risolvere ma anche con le questioni di cuore. Infatti il suo già precario equilibrio con Suleima viene messo a dura prova dall’entrata in scena di due nuovi personaggi: Michela (Serena Iansiti) e Giulio (Eugenio Franceschini). Nel cast anche Antonella Attili, Filippo, Luna Serena Iansiti, Tuccio Musumeci e Eurydice El-Etr.

La trama

L’impavido giornalista e scrittore Saverio Lamanna deve affrontare quattro nuovi casi di omicidio insieme all’amata Suleima e al suo inseparabile Piccionello. Uno di questi riguarda la terribile faida fra due sue ex, un altro mistero invece affonda le radici nella tragica storia della città di Gibellina, mentre un antico amore di Marilù viene ucciso nel corso di un festival letterario. Ci sarà poi un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale. La relazione tra Saverio e Suleima traballa e l’improvviso arrivo di Michela e Giulio può avere dei risvolti catastrofici per la loro relazione. Perché Michela, se non ci fosse Suleima, sarebbe davvero perfetta per Saverio. E Giulio, se non ci fosse Saverio, sarebbe davvero perfetto per Suleima. In questo pericoloso gioco di affinità elettive Peppe Piccionello sarà il solo a vederci chiaro fin dall’inizio. Riuscirà a impedire che avvenga l’irreparabile?