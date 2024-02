“Màkari”, Claudio Gioè: «In Sicilia ritrovo i miei luoghi dell’anima»

L'attore ci presenta la terza stagione della serie Rai girata nella sua splendida terra Antonella Silvestri







Il 18 febbraio si torna a "Màkari" (frazione di San Vito Lo Capo, Trapani). L’appuntamento è su Rai1 con la terza stagione della serie sulle investigazioni del giornalista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, e del suo fedele amico Peppe Piccionello, Domenico Centamore.

Claudio, senza rovinarci la sorpresa, cosa ci può anticipare?

«Saranno quattro puntate molto più movimentate. Quattro nuovi casi su cui i protagonisti sono chiamati a indagare. Senza parlare degli sconvolgimenti sentimentali che animeranno le storie personali di Lamanna. E non solo...».

Già, sappiamo che l’amore e la fedeltà di Lamanna verranno messe a dura prova…

«Eh sì, lui e Suleima (Ester Pantano) che vivono sereni dopo tanti passaggi sentimentali piuttosto turbolenti, si trovano entrambi alle prese con due “poli attrattivi”. Parliamo di forti tentazioni…».

A "Màkari" la commedia va a braccetto con il giallo, il disincanto di Saverio con la saggezza popolare di Piccionello.

«E in questa stagione, i due diventano “compari” anche nelle rispettive vicende sentimentali. Mi correggo, nei loro drammi amorosi. Io sono palermitano e lui è originario di Scordia, nel catanese, ma parliamo la stessa lingua (ride). Ci conosciamo da più di 20 anni, dai tempi del film I cento passi».

Con un cast di siciliani doc, sul set non mancheranno battute in dialetto e arancine.

«Cerchiamo di attingere alla comicità tipica delle espressioni sicule. Tante volte mi è capitato di non resistere alle battute fino a piangere dalle risate. Ogni tanto ci siamo detti a vicenda “Non mi guardare” proprio perché se soltanto ci incrociavamo con gli occhi, partiva la risata. Nelle pause pranzo non ci siamo privati di nulla: tanta rosticceria e dolci siciliani».

La serie ha un’altra grande protagonista: la Sicilia, appunto.

«San Vito Lo Capo e Trapani sono i miei luoghi del cuore, i posti di vacanza che frequentavo da adolescente. Lì ci sono i ricordi più belli legati a quell’età, le prime cotte, gli amici, la spensieratezza. C’è una luce accecante, struggente, meravigliosa. Una luminosità che talvolta diventa malinconica, soprattutto nei tramonti, ed è quella che preferisco. È la mia “saudade (la nostalgia in portoghese, ndr) sicula”».

Una nostalgia che lo ha riportato a casa dopo tanti anni da “migrante”.

«Ho vissuto quasi trent’anni a Roma per poi tornare a vivere nella mia Palermo. Ironia del destino, proprio un mese prima di fare il provino per "Màkari". C’è stata anche questa coincidenza biografica, una “lamanna dal cielo” (dal cognome Lamanna e il detto “manna dal cielo”, ndr). Lavorare qui per me è straordinario. Questa città mi trasmette energia creativa, mi carica. E mi ha fatto ritrovare anche i veri affetti che, per anni, avevo un po’ trascurato per seguire la mia carriera nel teatro e nel cinema».

In quale delle tre stagioni trova che il personaggio di Lamanna sia più vicino al suo temperamento?

«L’ultima, perché predominano il cinismo e la malinconia. Nelle nuove puntate, in Lamanna ci sto molto più comodo proprio perché anche il mio carattere è più aderente alle sue caratteristiche e alle sue sfumature».