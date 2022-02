“Makari”: trama, cast e personaggi della seconda stagione

L'aspirante scrittore interpretato da Caludio Gioè torna con le sue indagini, su Rai1 da lunedì 7 febbraio Cecilia Uzzo







Torna "Makari", la fiction con Claudio Gioè nei panni dell’aspirante scrittore Saverio Lamanna. La seconda stagione della serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (edizioni Sellerio), in onda su Rai1 in tre prime serate a partire da lunedì 7 febbraio.

Trama

È passato un anno dalle vicende della prima stagione. Il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima pesa ogni giorno di più sul loro rapporto.

Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante progetto carico di speranze e di ideali – La Città del Sole – Suleima torna a Màkari in pianta stabile. Ma Saverio capisce subito che rallegrarsi è prematuro, perché la sua ragazza non è più la studentessa che ha incontrato l’estate precedente. È cresciuta, ha una carriera avviata e arriva in Sicilia accompagnata dal fascinoso, carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui lui è gelosissimo. Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti maledetti errori. E vivrà questa nuova stagione del suo amore alle prese con tre nuove indagini che risolverà, insieme a Piccionello, col suo personale piglio da detective per caso, magari un po’ strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.

Cast e personaggi Credit: © Rai Claudio Gioè è Saverio Lamanna Saverio è stato un giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Ma improvvisamente, a causa di un banale incidente, perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e squattrinato, a dover riparare nella vecchia casa di vacanza dei genitori, a Màkari. E qui comincia la sua nuova vita, ritrova l’amicizia del caro Piccionello, riesce a buttarsi dietro le spalle la carriera in frantumi e cerca un nuovo destino, quello di scrittore. Ma soprattutto si innamora di una ragazza che lavora al ristorante di Marilù: Suleima. Credit: © Rai Ester Pantano è Suleima Lynch Quando incontra Saverio, Suleima è una studentessa universitaria di Architettura con un lavoro stagionale da cameriera a Màkari. Fra loro scocca il dardo e trascorrono una bellissima estate d’amore. Ma il tempo corre, l’estate finisce e Suleima è giovane – molto più giovane di Saverio – la sua vita è in trasformazione, non può non cambiare. Infatti, la ragazza trova presto un lavoro a Milano e la distanza non sarà l’unico ostacolo alla loro relazione: Suleima sta crescendo, sta scoprendo se stessa, il proprio destino, presto non è più solo quella ragazza ironica e leggiadra incontrata la scorsa estate. È una persona diversa, nuova, più adulta e con questo Saverio dovrà fare i conti. Credit: © Rai Domenico Centamore è Peppe Piccionello Piccionello è la vera colonna di Màkari, perennemente in infradito, pantaloni corti e magliette strambe. Immutabile, eppure sempre nuovo. Portatore di una saggezza popolare che alla fine ha sempre la meglio sulle elucubrazioni e sulla cultura sofisticata di Saverio. La sua amicizia, la sua generosità e la sua sincerità saranno fondamentali per il percorso di “rinascita” di Lamanna a Màkari non meno dell’amore di Suleima. Credit: © Rai Andrea Bosca è Teodoro Bettini Quarantenne bello, atletico, ricco come Creso, Teodoro è un architetto e imprenditore di grande successo. Milanese, ma un cuore che pende per la Sicilia. È il datore di lavoro di Suleima, che lo ammira e ha grande affiatamento con lui. Saverio ne ha una pregiudiziale antipatia perché lo teme, vedendo in lui un pericoloso rivale. Ma scopriremo presto quanto si stia sbagliando. Credit: © Rai Filippo Luna è il Vicequestore Giacomo Randone Non sarà un supereroe, ma Randone è un bravo sbirro, benché talora pecchi qua e là di un pizzico di superficialità. Saverio per lui è un po’ una maledizione, perché gli capita fra i piedi sempre quando è nel mezzo di un’indagine, e la sua ostinazione a fare il detective per caso ha spesso e volentieri irritato il poliziotto. Ma ormai, malgrado i continui battibecchi, sono grandi amici. Randone è furbo e per questo lo lascia fare, perché sa che in fondo il fiuto di Saverio può essergli molto utile. Credit: © Rai Tuccio Musumeci è il padre di Saverio È molto premuroso e sempre preoccupato per il figlio, fra loro c’è complicità, affetto, intesa, eppure qualcosa in fondo li divide, gli impedisce di capirsi fino in fondo. Una distanza, un vuoto che si è aperto fra loro dal giorno in cui è morta la madre di Saverio. Ma in ogni modo padre e figlio si conoscono come nessuno, sanno come prendersi e alla fine trovano sempre il modo di superare l’aporia che si frappone fra loro. Credit: © Rai Antonella Attili è Marilù Ha aperto il suo albergo-ristorante quando nessuno credeva che a Màkari turisti e vacanzieri sarebbero arrivati davvero. Il destino le ha dato ragione e ora Marilù a Màkari è un’istituzione. Conosce Saverio da sempre e, siccome sa quali siano i suoi difetti, è spesso pungente con lui, ma è una vera amica e nei momenti giusti sa consigliarlo e stargli vicino. Credit: © Rai Giulia Cutrona è Emma Piccionello Ventitré anni, è la celebre nipote di Piccionello, ovvero la creatrice delle sue caratteristiche magliette. Per Peppe è come una figlia e scopriremo presto quanto siano legati. Emma tornerà a Màkari dalla Germania per partecipare al progetto de La Città del Sole.