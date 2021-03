“Màkari”: trama, cast e personaggi

La nuova fiction con protagonista Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna, nato dalla penna di Gaetano Savatteri Claudio Gioè è il protagonista di "Makari" Cecilia Uzzo







Tra giallo, commedia e mélo, arriva "Màkari", la nuova serie con Claudio Gioè tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), al via su Rai1 da lunedì 15 marzo per quattro prime serate.



Protagonista della nuova fiction è Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia che si rifugia in Sicilia, dove comincia una nuova vita e si scopre "investigatore per caso".

Nella produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Michele Soavi sulla sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli, spiccano anche le musiche. Sono infatti firmate da Ralf Hildenbeutel, mentre la sigla "Màkari" è scritta e realizzata da Ignazio Boschetto e interpretata dal trio Il Volo.

Màkari non è solo il titolo della serie, ma anche il nome di uno degli angoli più suggestivi della Sicilia. Una frazione di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove il protagonista si stabilisce a seguito di un tracollo professionale che lo porta a dover ricominciare da capo. Nella vecchia casa di famiglia, infatti, Saverio troverà una nuova identità, riscoprirà vecchi amici e un nuovo amore.

La trama

Saverio Lamanna, brillante giornalista, giunto all’apice della carriera come portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno, ha perso tutto per un futile errore: il lavoro, il prestigio che si era guadagnato, i soldi. Come un reduce, lascia Roma e decide di tornare a casa, in Sicilia. Il padre vive a Palermo, Saverio si rifugia quindi a Màkari, nella vecchia casa di vacanza dei genitori. Qui ritrova l’amicizia di Peppe Piccionello e incontra la bellissima Suleima, che vive e studia a Firenze ed è a Màkari per un lavoro stagionale di cameriera. Il loro amore nasce come una piacevole parentesi, ma diventa subito qualcosa di più importante, forse perfino troppo, perché l’estate corre veloce. Nel frattempo, in questa nuova vita, ritrova la sua vera vocazione, quella di diventare uno scrittore. Uno scrittore col pallino delle indagini, in cui si tuffa finché non arriva alla soluzione degli strani casi di omicidi in cui si imbatte.

Il cast e i personaggi

Protagonista è Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della carriera, che torna in Sicilia per rifarsi una vita.



Accanto a lui, tra gli interpreti principali della serie, ci sono Domenico Centamore, nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia ritrovato, e Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura di cui si innamora Lamanna.



Nel cast, figurano anche Filippo Luna e Sergio Vespertino, interpreti rispettivamente del Vicequestore Randone e del Maresciallo Guareschi. Ancora, Tuccio Musumeci è il padre di Saverio.



Nelle scene ambientate nel passato, il piccolo Saverio è interpretato da Francesco Occhipinti, sua madre da Vanessa Gallipoli e il padre da Antonio Liotta.