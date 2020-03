“Maltese – Il romanzo del commissario”, tutte le trame

Trapani, Anni 70: Il commissario Dario Maltese (Kim Rossi Stuart) si fa trasferire in Sicilia per indagare sull'assassinio di un collega. Ben Presto si rende conto di trovarsi di fronte a un omicidio di mafia e che il caso rischia di essere insabbiato. Lui però non si arrende...

Quarta puntata

A Trapani, come in tutta la Sicilia, gli equilibri del potere mafioso stanno cambiando, lasciandosi dietro una scia di sangue. Le indagini stanno arrivando a toccare i nervi scoperti del patto scellerato tra la mafia e il potere in città. Ormai il commissario Maltese e chiunque gli stia vicino sono diventati un bersaglio. Ma lui non si ferma, sa che gli rimane poco tempo, sa che c’è un’ultima occasione per mettere insieme e pezzi di ieri e di oggi che, uniti, mostrano un solo volto.