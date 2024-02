“Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”: le trame di tutti gli episodi

Ecco cosa succede in ogni puntata della miniserie su Rai1 con protagonista Riccardo De Rinaldis Alessandro Alicandri







La storia di Goffredo Mameli è al centro di "Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia", la serie che Rai1 propone lunedì 12 e martedì 13 febbraio in prima serata. La miniserie per la regia di Luca Lucini e Ago Panini è stata girata tra Torino, Genova e Roma in 10 settimane di riprese.



Vedremo nei panni di Goffredo Mameli il bravissimo Riccardo De Rinaldis e tantissimi attori di enorme talento come Neri Marcorè, Giovanni Crozza Signoris, Riccardo Maria Manera, Chiara Celotto, Maurizio Lastrico, Pier Luigi Pasino, Ricky Memphis, Isabella Briganti, Sebastiano Somma, Susy Del Giudice, Lucia Mascino, Luca Ward.

Trama del primo episodio

1847. Mameli conosce la Marchesina Ferretti: i due, presi dagli stessi ideali, cominciano a frequentarsi. L'incontro con Bixio introduce Goffredo in una società segreta di rivoluzionari.giovanissimi rivoluzionari genovesi.

Trama del secondo episodio

Ispirato dal clima che ha intorno, Goffredo compone l'Inno, in seguito intonato da oltre trentamila persone all'Orengina. Con i compagni decide di passare all'azione e partire per Milano.



Trama del terzo episodio

L'Armistizio di Salasco è una cocente sconfitta e Goffredo torna dalla Lombardia deluso. L'ennesima repressione del Governo genovese lo spinge a imbarcarsi con Garibaldi verso Roma.



Trama del quarto episodio

A Roma Goffredo è tra gli autori della Costituzione della Repubblica Romana. Lì si innamora di Adele Baroffio con cui scrive di politica, ma l'idillio è rotto dallo sbarco dei francesi.