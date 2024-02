“Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”: trama, cast e personaggi

Il 12 e 13 febbraio in prima serata su Rai1 la vita del poeta rivoluzionario Goffredo Mameli Carola Piluso







Tutti noi conosciamo le parole dell'Inno nazionale italiano, lo cantiamo con la mano sul cuore, ma pochi conoscono la storia di colui che lo ha composto: Goffredo Mameli. A raccontarla ci pensa la Rai con "Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia", in onda il 12 e 13 febbraio in prima serata su Rai1. La miniserie evento diretta da Luca Lucini e Ago Panini ci fa conoscere una storia inedita, sconosciuta e sorprendente, fatta di composizioni poetiche, incontri e dibattiti politici, amicizie e tradimenti. Mameli (interpretato da Riccardo De Rinaldis) è molto più di un semplice ragazzo del 1847. È un poeta, un eroe romantico, uno spirito ribelle che con la sua voglia di sognare, amare e lottare ci fa scoprire i segreti dell'Italia del Risorgimento. Nel cast anche Amedeo Gullà, Neri Marcorè, Isabella Briganti, Barbara, Venturato, Lucia Mascino, Luca Ward, Chiara Celotto, Gianluca, Zaccaria (Francesco Castiglione nella serie), Giovanni Crozza Signoris, Ricky Memphis (è Ciceruacchio), Sebastiano Somma (nel ruolo del Generale Madone) e Maurizio Lastrico (nei panni di Giuseppe Garibaldi).

La trama

In quattro episodi si racconta la vita di Goffredo Mameli, poeta ed eroe del Risorgimento, ispirato autore di quel canto che è diventato l’Inno nazionale della Repubblica Italiana. La sua vita, breve e bruciante come quella delle rockstar più amate, è quella di chi con il suo esempio ha saputo smuovere gli animi del popolo. Con lui partono dalla sua città, Genova, trecento volontari verso Milano in supporto delle cinque giornate del ‘48. E sempre con lui salpano altri cinquecento patrioti alla difesa di Roma nel ‘49. In lui i giovani - e non solo - riconoscevano l’ardore puro di chi sa amare fino in fondo, come testimoniano le due storie d’amore che incorniciano la sua vita pubblica. In mezzo c’è di tutto: dalla composizione dell’Inno alla grande manifestazione dell’Oregina, quando per la prima volta fu cantato l'Inno da più di trentamila patrioti, l’incontro e l’amicizia con un altro grande genovese, Nino Bixio, gli eventi storici, la prima Guerra d’Indipendenza e la Repubblica Romana dove Goffredo è il pupillo di Giuseppe Garibaldi e di Giuseppe Mazzini.