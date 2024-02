“Mameli”, Riccardo De Rinaldis interpreta l’autore del nostro inno ed eroe del Risorgimento

L'attore è al suo primo ruolo da protagonista, dopo essere apparso in serie come "Doc" e "La lunga notte" Solange Savagnone







Il 12 e 13 febbraio su Rai1 va in onda "Mameli - Il ragazzo che sognò l’Italia", miniserie in costume che racconta la vita di Goffredo Mameli (1827-1849), poeta ed eroe del Risorgimento, autore di quello che diventerà l’Inno nazionale della Repubblica Italiana. A interpretarlo è Riccardo De Rinaldis Santorelli, attore autodidatta al suo primo ruolo da protagonista, dopo essere apparso in serie come "Doc - Nelle tue mani" e "La lunga notte - La caduta del Duce".

Riccardo, chi è il suo Mameli?

«Devo essere sincero. Sapevo veramente poco su di lui. Il “nostro” Mameli è raccontato un po’ come una popstar. Mostriamo tutte le sfumature della sua umanità. Goffredo ama tanto, crede nell’amicizia, nella libertà e nei diritti propri e degli altri. Raccontiamo persone e non personaggi, incluse le emozioni di questi ragazzi giovanissimi che volevano cambiare il mondo».

Come si è documentato?

«Ho parlato con molti storici e la sceneggiatura era al 95 per cento basata su fatti reali, il resto è stato romanzato. Abbiamo girato due mesi e mezzo, e per me stare tutti i giorni sul set è stato faticoso, sia psicologicamente sia fisicamente. All’inizio avevo molta paura perché per qualunque attore è difficile e spaventoso portare in tv un personaggio vero così importante per la nostra storia».

Da cosa è partito per costruire il personaggio?

«La sua “miccia” si accende con Nino Bixio, diventa se stesso quando lo incontra. Per entrare nel personaggio ho sfruttato il legame che ho instaurato con Amedeo (Gullà, che lo interpreta, ndr). Ci siamo frequentati e siamo diventati amici. Alla fine mi lasciavo andare con lui come Goffredo fa con Nino».

Ci sono costumi bellissimi. Si sentiva a suo agio così elegante?

«Mi sono sentito bello e a mio agio. I vestiti aiutano molto a entrare nel personaggio. E nella fiction cambiano con le emozioni: c’è differenza tra il damerino che vedrete nella prima puntata e il rivoluzionario della seconda».

Dove avete girato? Si vede una Genova bellissima.

«La Genova che mostriamo è vera, abbiamo girato in posti bellissimi con affreschi, mosaici e colori stupendi. Le uniche cose che abbiamo girato in teatro sono stati alcuni interni a Roma».

Prima di girare la fiction sapeva a memoria tutto l’Inno di Mameli?

«L’ho imparato le settimane prima di girare. Ora ne so più della metà».

L’ultima volta che l’ha cantato?

«Forse durante le Olimpiadi che ho seguito con mamma e papà. Ma sapevo solo la prima strofa, come tutti...».