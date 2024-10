Manuela Arcuri: «“Carabinieri”, che scuola di vita!»

La serie è ora disponibile su Pluto Tv e Mediaset Infinity Da sinistra: Manuela Arcuri ed Ettore Bassi in una scena di “Carabinieri”. Credit: © Pluto TV Paolo Di Lorenzo







Nei secoli fedele... alla nostalgia. “Carabinieri” è stata una delle serie tv di Canale 5 più amate degli Anni Duemila e oggi possiamo rivederla in streaming: su Pluto Tv (la piattaforma gratuita accessibile al sito www.pluto.tv), infatti, sono già disponibili le prime tre stagioni e presto arriveranno le altre quattro. Tutto per la gioia di chi si è appassionato alle vicende dei gendarmi in forze a Città della Pieve (PG). Abbiamo raggiunto la sua protagonista, Manuela Arcuri, per ripercorrere le emozioni della sua esperienza in divisa.

Lei è stata la prima carabiniera in televisione. Un onore o una responsabilità?

«Entrambe. Quando iniziammo a girare era da poco entrata in vigore la legge che consentiva alle donne di accedere all’Arma, indossare la divisa e diventare delle carabiniere, al pari degli uomini. Per me è stata anche una gratificazione poi nel tempo, perché ho avuto tanti riscontri di persone, di donne, di ragazze, che quando mi incontravano si avvicinavano a me dicendo proprio: “Sono diventata una carabiniera grazie a quello che ci hai mostrato in televisione”».

La fermano ancora oggi per “Carabinieri” (che è disponibile anche su Mediaset Infinity)?

«Certo! C’è anche chi mi ha confuso per una vera carabiniera! È stata una fiction che definirei perfetta, aveva tutti gli ingredienti giusti, tanta azione e buoni sentimenti, per entrare nel cuore di milioni di famiglie italiane».

Si ricorda il suo primo giorno sul set?

«Mi ricordo ancora l’emozione di indossare per la prima volta la divisa: ho avvertito un senso di responsabilità incredibile, pur trattandosi di un costume di scena. In quel momento ho toccato con mano il valore delle Istituzioni agli occhi dei cittadini. Il mio personaggio, Paola Vitali, era un po’ una Wonder Woman: quando indossavo la divisa era come avere superpoteri».

Chi vi insegnava a diventare carabinieri?

«C’era un Comandante dei Carabinieri con noi che, a rotazione, ci spiegava le regole: il saluto, come portare il cappello e quando tenerlo in mano, come maneggiare le pistole... Era importante per rendere il tutto più credibile».

Il motivetto della sigla è memorabile. Le capita mai di canticchiarlo?

«No, ma lo ricordo alla perfezione. Sono passati più di vent'anni, veramente una vita, ma la fiction è rimasta un ricordo indelebile e ancora oggi. I carabinieri quando mi incontrano che mi fanno sentire una di loro, perché mi chiedono una foto e loro dicono: “Manuela è la nostra carabiniera”, come se fossi stata realmente all'interno dell'arma: mi ritengono una di loro.».

Il set di “Carabinieri” le ha regalato dei rapporti molto importanti.

«Paolo Villaggio in primis (presente nelle prime cinque stagioni, ndr): mi adorava, per me era un mito. Era forse l’unica persona che mi dava dei consigli e poi andava dietro al monitor per vedere se mettevo in pratica le sue dritte. Ho legato tanto anche con Andrea Roncato (sette stagioni, ndr), col quale sono ancora in contatto. Assieme a Roberto Farnesi (tre stagioni, ndr) capitava spesso che non riuscissimo a completare le scene, tante erano le risate che ci facevamo!».

Sono stati anni di grande lavoro.

«I ritmi erano molto serrati. Giravamo 24 episodi a stagione, per sei mesi le nostre vite erano dedicate a “Carabinieri”: giravamo dieci, undici scene al giorno. Per due anni la mia casa è stata Città della Pieve, e le nostre vite personali erano pressoché inesistenti. A questa fiction devo tanta popolarità, ma soprattutto per me ha rappresentato una vera scuola. Noi attori ci formiamo sul set, e “Carabinieri” mi ha insegnato tantissimo, perché ero all’inizio della mia carriera. Mi è spiaciuta che alla fine non abbiano mai ripreso la fiction negli anni, nonostante continui ad andare in onda. Se fossi stata nei panni della produttrice, avrei provato a riproporla».

Che effetto le fa rivedersi, oggi da carabiniera?

«Provo tanta tenerezza: ero una bambina molto ingenua e indifesa. Potevo contare solo sulle mie forze, ma ero piena di forza di volontà. Dovevo andare avanti, nel bene e nel male, perché avevo addosso la responsabilità di essere la protagonista di quella serie. Tutti contavano su di me, specialmente chi, come Villaggio e Roncato, aveva una carriera decennale alle spalle».

Suo figlio Mattia oggi ha dieci anni e sogna di recitare come la mamma: gli piace rivederla in “Carabinieri”?

«Si diverte molto perché mi vede così giovane e quindi più vicina alla sua età. L’altro giorno mi ha detto: “Mamma, io devo vedere ancora tanti film tuoi”. Avoja!».

Paola Vitali ha lanciato anche delle mode: le ragazzine portavano i capelli a coda di cavallo come lei.

«È uno dei motivi per cui sono così legata a questo ruolo. Quando qualcuno entra così nel cuore del pubblico vuol dire che siamo riusciti a trasmettere qualcosa di vero».

A un certo punto, nel 2003, la sua avventura con la fiction giunse al capolinea.

«Le dico la verità: io avrei continuato, ma al tempo il mio agente mi suggerì di dedicarmi alle tante proposte che stavano arrivando per consentire alla mia carriera di evolvere».

Ti sei portata via qualcosa dal set? Magari la mitica divisa di Paola?

«Purtroppo le abbiamo dovute lasciare al reparto costumi che presumo le avessero prese in affitto per noi. Mi piaceva tantissimo il cappello che indossava Paola, ma non ho potuto tenere con me nemmeno quello. Poco male: basta che accetto la televisione e mi rivedo, perché la fiction è continuamente in replica».

Nel 2002, lo stesso anno in cui debutta “Carabinieri”, è stata omaggiata con una statua a Porto Cesareo (LE).

«Penso di essere una delle poche persone viventi, facciamo le corna, ad avere una statua: è lì da più di vent’anni! (ride). Fu un’idea del mio caro amico Gianni Ippoliti che voleva attirare turismo a Porto Cesareo. Dicono sia di buon auspicio per i pescatori. Accettai subito la proposta, mi sembrava una cosa molto carina. Non le dico il polverone che si alzò su questa vicenda. Alla fine hanno ottenuto ciò che desideravano, perché se ne parlò tantissimo».

Riguardando la fiction oggi salta subito all’occhio l’assenza di smartphone.

«Credo sia una delle ragioni per cui “Carabinieri” è così amata ancora oggi: racconta tempi più semplici, senza social e l’onnipresenza dei telefoni. Quella freschezza è stata la nostra forza».

Se le proponessero il ritorno di “Carabinieri”...

«Forse risponderei proprio di sì».