Marco Bocci è Alex Bravo, un poliziotto bizzarro come i suoi vestiti

La vedremo su Canale 5 in inverno, ma nell'attesa Sorrisi vi mostra il dietro le quinte della serie che si sta girando a Senigallia Monica Agostini







Tra Senigallia, Ancora e il Conero si sta girando una fiction che arriverà su Canale 5 in inverno. Il titolo (per ora provvisorio) è “Alex Bravo - Un poliziotto a modo suo” e nei panni del protagonista c’è Marco Bocci. Ne abbiamo parlato con Antonio Alessi, produttore esecutivo.

Sul set di Alex Bravo Marco Bocci e Federica De Benedittis prima di registrare una scena, concentrati nei rispettivi ruoli. Il set è a Senigallia (AN). Marco Bocci è un investigatore fuori dagli schemi. Qui viene “beccato” in un attimo di relax dal vicequestore Clint (Diego Ribon), il suo capo. Tutto è pronto per il ciak: la macchina da presa è montata su un dolly, ovvero un carrello su binari ideale per questo tipo di scene d’azione. Sui carrelli che si vedono in foto ci sono gli attrezzi necessari per le riprese. Nella scena che si sta girando si sta inseguendo, in strada, un malvivente. Le macchine della polizia servono a delimitare lo spazio delle riprese. L’ambulanza sul fondo è d’obbligo per la sicurezza su ogni set. Marco Bocci è il poliziotto Alex Bravo. Accanto a lui c’è Federica De Benedittis che interpreta Sofia, una collega che lo affianca nelle indagini. L’assistente tiene in mano il diffusore di luce. I dettagli sono fondamentali e curatissimi. Lulù (Elvira Camarrone) e Byron, il cane di Alex Bravo. Un operatore di scena guarda l’inquadratura che dovrà fare. E con lui gli attori Federica De Benedittis e Marco Bocci. A destra nella foto, con un pennarello in mano, l’addetto al ciak scrive il numero della scena. Marco Bocci è alla postazione dove vengono sistemati i capelli. I camerini sono in un hotel di Senigallia (AN). Marco Bocci scherza durante una pausa, gestendo la macchina da presa. Bocci è nel parlatorio di un carcere (ricostruito). Accanto a lui c’è il regista della fiction, Beniamino Catena.

Alex è un poliziotto dal fiuto infallibile ma dal metodo fuori dagli schemi («Un po’ come le sue camicie coloratissime e davvero bizzarre» spiega Alessi). Il suo capo, il vicequestore Clint, cerca di rimetterlo in riga (con pochi risultati) e ad apprezzarlo davvero c’è solo Sofia (l’attrice Federica De Benedittis) che ne è segretamente innamorata. «Da subito, dal primo episodio, c’è la figura della sua ex fidanzata Daniela (Serena Iansiti) ad aggiungere trambusto: è in carcere per omicidio e... si porta dietro una figlia, Lulù, che contribuirà ad agitare ancora di più le giornate di Alex. Il poliziotto, infatti, cercherà di risolvere il caso di questo delitto oltre ad altre piccole indagini».

Tutto, come dicevamo, è girato tra Senigallia e la zona circostante: «Palazzo Baviera, dove di solito ci sono mostre d’arte, è diventato il commissariato» continua Alessi. «Mentre i camerini sono dentro a un hotel: per scelta ecologica non inquiniamo riempiendo la città di camion. Giriamo qui fino a fine giugno, per 21 settimane».