Marco Bocci sta per tornare «Solo»

Da fine settembre andrà in onda la seconda stagione della fiction di Canale 5 girata in Calabria, tra Scilla, Palmi e Gioia Tauro, e nel Lazio

31 Luglio 2018 | 09:48 di Solange Savagnone

Dal 10 agosto su Canale 5 partono le repliche di «Solo», la fiction prodotta dalla Taodue con Marco Bocci nei panni dell’agente sotto copertura Marco Pagani, detto «Solo».

Un modo per rinfrescarsi la memoria perché da fine settembre andrà in onda la seconda stagione, girata in Calabria, tra Scilla, Palmi e Gioia Tauro, e nel Lazio.



Qui vi mostriamo in anteprima le prime immagini delle nuove puntate. Ma la domanda nasce spontanea: cosa ci fa Peppino Mazzotta? L’attore interpreta Bruno Corona, feroce rampollo di una potente famiglia della ‘ndrangheta, a cui nell’ultima puntata Solo aveva sparato. Che in realtà non sia morto? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’autunno.