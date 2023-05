Marco Rossetti è il nuovo ingresso del cast di “Un passo dal cielo”

I suoi occhi bucano lo schermo e gli danno un’aria ombrosa e affascinante, perfetta per i personaggi spesso poco limpidi che interpreta. In “Doc - Nelle tue mani” sembrava cattivo, ma aveva le sue buone ragioni. E ora Marco Rossetti in “Un passo dal cielo” è Nathan, un uomo misterioso e ambiguo che vive da solo nei boschi.

Marco, dobbiamo aspettarci qualche sorpresa dal suo personaggio?

«Diciamo che “non la racconta giusta”, ma non ci resta che aspettare gli ultimi episodi».

Perché va in giro con arco e frecce?

«Perché rinnega la civiltà ed essendo un promotore della salvaguardia dell’ambiente cerca di rispettare anche i criteri di una caccia antica. Lo fa solo per necessità, per procurarsi il cibo, senza esagerare come è tipico di un consumismo scellerato che lui non sopporta».

Anche lei nella vita tira con l’arco?

«Ho imparato per la serie, ho fatto un mese di scuola, ho scoccato frecce con un arco semiprofessionale. Quello che uso nella fiction è stato costruito apposta come se fosse fatto in casa e così è in effetti: ogni volta che tiravo una freccia era un terno al lotto. Puntavo da una parte e lei andava dove voleva. In una scena, visto che mi ero fatto male a una gamba, mi ha sostituito uno stuntman. L’ho avvisato dicendogli che l’arco non era preciso. Gli operatori intorno si erano messi a distanza di sicurezza, lo stuntman tira e... prende uno dei due di striscio in testa! Per fortuna la freccia era senza punta».

Dove vive Nathan?

«In un fortino, una struttura abbandonata in pietra che lui ha sistemato con pellame, corde, cime e coltelli. Non ha luce e gas, campa con il fuoco e l’acqua della montagna».

Lei invece?

«Io pago luce e gas! Vivo da solo a Roma e ho un cane, ma nel mio disordine ci sto bene. Ho un impianto di classe energetica A, ho i pannelli solari, il mio condominio ha sempre puntato al risparmio energetico. Poi uso le luci a led: sono attentissimo in queste cose, i miei genitori ci hanno educato alla salvaguardia dell’ambiente. Mi lavo i denti chiudendo l’acqua, faccio la doccia aprendo il rubinetto solo per sciacquarmi. È tutta una questione di abitudine».

Immagino che non andrà a caccia per procurarsi da mangiare...

«Mangio di tutto, ma non faccio grandi scorpacciate. Sono un amante del minestrone, anche in estate. Lo faccio io comprando le verdure fresche, poi ci metto dentro il riso, il farro, le uova, gli spaghetti di riso. Vado al mercato, ho il mio banco della frutta e il macellaio di fiducia, avere il tempo di scegliere cosa mangiare è una grande fortuna».

Nathan si muove agilmente nel bosco, lei come si è allenato?

«Sono stato pallanuotista, da piccolo ho arrampicato, ho fatto scherma, andavo a cavallo e faccio pugilato da una vita. Lo sforzo fisico ce l’ho nel sangue e non mi spaventa. Mi sono affidato a un preparatore per mettere su massa. Anche se un paio di volte mi sono fatto male, è stato bellissimo girare queste scene d’azione».

Come si è ferito?

«Mi sono strappato un adduttore durante una corsa, mi ero scaldato poco. Ho fatto fisioterapia per tre settimane. Non ho fatto scene di azione, ma il grosso lo avevo già girato. È successo quasi alla fine delle riprese in Veneto».

Il suo personaggio è stato allevato da un’orsa. Com’è andata?

«Nathan viene ritrovato a 5 anni nel bosco, un po’ come Mowgli, il figlio della giungla. Non si sa come ci sia finito e come sia cresciuto, si ipotizza che sia stata l’orsa ad allevarlo. Infatti era attaccatissimo a lei. I genitori naturali non si sa chi siano, poi viene affidato a una famiglia e Adele (Giulia Vecchio)è la sorella acquisita».

Lei ha avuto un’infanzia più ordinaria, immagino...

«Ho una famiglia molto presente e tre fratelli con cui vado d’accordissimo. Ogni estate andavamo sulle Dolomiti in Trentino, per cui conosco bene la montagna e tornarci è ossigeno per me».

Non ha avuto paura di girare con un’orsa?

«L’ho rispettata fin da subito. Per quanto fosse dolce e addestrata, e cresciuta da due persone, ha sempre una natura selvaggia, tant’è che a un certo punto in una scena le dovevo lanciare un pesce e lei sentendo l’odore si è agitata. Mi ha puntato. Siamo scappati tutti dal set, lei mi ha strappato lo zaino e per fortuna si è distratta con quello, ma 400 chili di muscoli non sono uno scherzo!».

Che rapporto ha con gli animali?

«Io forse un giorno farò come Nathan o Mauro Corona e andrò a vivere su una montagna. Mi affascinano gli animali, ho adottato la mia cagnetta tre anni fa. Si chiama Nata, da “fortunata”. La porto sempre sul set con me».

Ha imparato pure lei a leggere i segnali della natura o i segni in generale che manda la vita?

«Al momento non ci fai caso, ma tirando le somme di quello che accade magari ti accorgi che c’erano state delle avvisaglie. Per esempio, ho avuto una serie di incidenti in motorino, poi ne ho avuto uno pesante in moto. Ho imparato che dovevo essere prudente e la moto l’ho venduta».

Nathan e l’amore. Possibile che non abbia mai avuto una compagna?

«Mi sono posto la stessa domanda e ne ho parlato con gli sceneggiatori. Mi hanno rassicurato dicendomi che quando scende in paese... ha qualche distrazione!».

E lei è innamorato?

«Credo che la condivisione sia la forma massima di crescita umana, quando sei ben accompagnato. Altrimenti meglio soli. In questo momento io sono single. Però sto bene con Nata».

Per il lavoro è un momento d’oro.

«Tra poco inizio le riprese di “Doc” e, verso fine anno, quelle della seconda stagione di “Blackout”. Poi ho la mia musica, farò dei concerti con le mie canzoni. Per ora ho fatto uscire quattro brani su Spotify e due singoli con il video. Ma ne ho una decina in cantiere, a cui sto lavorando».