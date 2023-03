“Mare fuori 3”, la spiegazione del finale e tutte le altre cose da sapere

Gli interrogativi della serie di cui tutti parlano (in streaming su Raiplay e in onda su Rai 2) trovano risposta Alessandro Alicandri







Il 22 marzo si chiude (anche in tv) la terza stagione di Mare Fuori. Una chiusura che come sempre lascia aperti tantissimi interrogativi. Per questo motivo abbiamo deciso di rispondere a alcune delle domande più frequenti sul finale e sulla serie di cui tutti parlano, partendo dai temi più ricercati (anche quelli più bizzarri) nei motori di ricerca come Google.

Mare Fuori 3: mi spiegate il finale?

Come abbiamo visto nell'ultima puntata, Rosa decide di raggiungere Carmine nel luogo dell'appuntamento. Il loro incontro è guidato dall'amore e dalla passione, ma non è privo di conseguenze. Don Salvatore, papà di Rosa, ha seguito la figlia e chiede a Rosa di fare una scelta che lei, anche alla luce dei recenti fatti che hanno colpito Carmela, sua amica fraterna per i quali Salvatore si è mostrato insincero, avrebbe dovuto scegliere se uccidere suo papà o Carmine, certo della sua fedeltà alla famiglia Ricci. A quel punto Rosa, dal carattere istintivo e senza paura, prima punta la pistola sul padre dichiarando il suo amore per Carmine, poi sceglie di uccidersi. Poco dopo Edoardo si risveglia in ospedale dal coma.

Chi è morto tra Rosa, Carmine e Don Raffaele? No spoiler

Nel tentativo di disarmare Rosa (l'ultima scena che siamo stati in grado di vedere) si sente uno sparo. Ovviamente non ci è dato sapere come andrà a finire la vicenda e l'interrogativo rimane ancora aperto, ma non escludete la possibilità che il colpo possa non aver ucciso qualcuno dei tre protagonisti. Non sarebbe successo comunque, ma nella scena finale non ci sono tonfi di corpi o ombre che fanno presagire a qualche morte, certamente per lasciare il fiato sospeso e tenere alta l'attesa per la quarta stagione.

Mare Fuori: quale sono le date di nascita? E i segni zodiacali?

Per qualche motivo, la forte identificazione con i personaggi e con i loro caratteri, ha fatto venire voglia di sapere di quale segno zodiacale sono gli attori della serie. Ecco alcune date di nascita con segno correlato (dell'attore, non del personaggio)

Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) - 28 agosto 1996, Vergine

Massimo Esposito (Carmine Recano) - 28 novembre 1980, Sagittario

Silvia Scacco (Clotilde Esposito) - 20 aprile 1997, Ariete

Pino Pagano (Artem Tkachuk) - 27 luglio 2000, Leone

Edoardo Conte (Matteo Paolillo) - 6 ottobre 1995, Bilancia

Cardiotrap, Gianni (Domenico Cuomo) - 6 febbraio 2004, Acquario

Sofia Durante (Lucrezia Guidone) - 3 giugno 1986, Gemelli

Don Salvatore Ricci (Raiz) - 22 aprile 1967, Toro

Rosa Ricci (Maria Esposito) - 10 novembre 2003, Scorpione

Mare Fuori: dove viene girata la serie?

A Napoli. Ecco molti dei luoghi dove vengono girate le scene della serie: Quartier Generale Marina Militare Molo San Vincenzo, quartiere Gianturco, Centro Direzionale di Napoli, via Tribunali, via Toledo, Metropolitana Stazione Toledo, via Orazio, via Petrarca, Villa Doria D’Angri, Posillipo, Villa Grottamarina, quartiere Fuorigrotta, Montesanto, Corso Vittorio Emanuele, Pedamentina di San Martino, Salita Santa Lucia al Monte, Hotel San Francesco al Monte, Scale di Santa Maria Apparente, Ospedale Monaldi di Napoli. Salerno – Porto di Salerno; Cava de’ Tirreni.

Mare Fuori: è un vero carcere minorile?

No, il quartier generale marina militare molo San Vincenzo non è un carcere ed è regolarmente utilizzato dalla marina militare. La struttura contiene all'interno effettivamente delle celle e sono bastate poche modifiche alla naturale struttura del luogo (si dice si sia dovuto aggiungere il campo da calcio) per renderlo ideale alle riprese. La zona, come indicato dal sito ufficiale, è formalmente non aperto al pubblico ma è fortemente oggetto, com'è ovvio, di curiosi turisti.

Mare Fuori: chi canta la sigla?

A questo punto non è più un mistero visto l'enorme successo che ha avuto la sigla e le canzoni contenute al suo interno, ma è bene specificarlo. È un brano di Stefano Lentini, Matteo Paolillo (Edoardo nella serie), Lolloflow e Raiz. Ecco il commento di Stefano Lentini sulle composizioni di tutta la serie, sui brani suonati da Filippo e Nad e da quelli di commento che fanno da sfondo alle scene più importanti: «La musica di Mare Fuori è il frutto di tre storie parallele. Con Carmine (il regista) ho da subito discusso i tre mondi musicali che caratterizzano la narrazione. Il primo, la musica diegetica: ventisei scene in cui i protagonisti suonano il pianoforte. Il pianismo virtuoso di Filippo, pianista accademico e brillante e quello magnetico e improvvisato della talentuosa Naditza. Abbiamo deciso di lavorare interamente su un repertorio originale creato appositamente per inventare la musica “classica” di Filippo e quella di impronta più popolare di Nad. Per Filippo mi sono ispirato a Frederic Chopin, il compositore che in assoluto amo di più, per Naditza abbiamo evitato la naturale associazione con la musica zingara per andare in una direzione più vicina al minimalismo. L’idea era quella di rimanere eleganti, toccanti, struggenti. Il secondo mondo musicale è quello della musica “trap/rap”, la musica cioè dei ragazzi del carcere. Anche qui la decisione è stata inventare il “nostro” rap, senza seguire le mode del momento o i beat in voga. Ho lavorato sulle basi che poi ho condiviso con Raiz che ha scritto delle bellissime parole e linee melodiche. Così sono nate “Mare Fuori”, “Ddoje Mane” e “Tic Toc (Non è andata così)”, che sono delle storie dentro la storia. Ciascuna racconta momenti diversi e personaggi diversi: la ribellione al sistema della malavita di Carmine, il dramma di Ciro. Infine la cosiddetta musica di commento: l’elemento più importante è nato da un’intuizione del regista che mi ha suggerito di ascoltare un brano di Gabriel Faurè per coro di voci bianche, da qui è nata l’idea di associare alla dimensione più cruenta della storia una musica che potesse elevare il dramma interiore di ogni personaggio portandolo ad un livello quasi sacro. Così è nata l’idea di procedere in controcanto sul dolore, sulle scene di sangue: ho lavorato con il Coro di Voci Bianche di Barcellona Pozzo di Gotto, un coro di bambini e ragazzi fenomenale che ha dato tantissimo al colore di questa colonna sonora. Un altro dei temi cardinali “Requiem del Mare” è nato dal bouzuki, lo strumento greco suonato da Mauro Pagani nel magnifico album di De Andrè “Crêuza de mä”».