“Mare Fuori 4”: le frasi più belle

Dai primi 6 episodi, le riflessioni e i dialoghi che ci hanno più fatto emozionare Alessandro Alicandri







Quanto ci è piaciuta finora la quarta stagione di "Mare Fuori"? Tantissimo. In attesa degli ultimi sei episodi in arrivo dal 14 febbraio su Raiplay, nello stesso giorno in cui arriveranno in onda su Raidue, abbiamo raccolto alcune delle conversazioni e frasi più belle della nuova stagione. Dalle riflessioni sulla vita di Kubra a quelle sull'amore di Rosa, al romanticismo di Carmine fino all'emozionante ottimismo di Beppe, ecco una selezione (in aggiornamento) delle frasi che ci hanno più fatto emozionare e riflettere.

«Ti ha messo davanti a una scelta impossibile. Perché i grandi fanno così. Ti scaricano addosso le scelte che non sanno fare» - Kubra

«La vita sapete com'è. La vita ti dà solo mazzate» - Mimmo

«Troppi miracoli insieme, non vanno bene». - Carmela

«Lo senti questo odore? è l'odore della felicità, della ricchezza, ma è anche l'odore della paura. Perché questi soldi non sono gratis, bisogna rischiare per averli» - Alfredo

«Alla mia età sento tutto il peso delle scelte fatte. Ed è un peso fortissimo, certe volte mi schiaccia proprio per terra. E io vorrei sentirmi leggero... e ballare. Sì, a me piace ballare». - Beppe

«Chi mi incendia l'anima, non lo voglio perdere» - Carmine Di Salvo

«Io quando sono a pezzi mi faccio una domanda. Sono viva? Se la risposta è sì, vuol dire che una soluzione c'è» - Silvia

«In questo mare che ti porti dentro, ti voglio tenere per mano» - Carmine

«L'amore è come il fuoco. O ti scalda il cuore o ti brucia la casa». - Pino

«Tu sei forte, devi solo decidere che famiglia vuoi. La camorra o quella con Carmine. Devi solo scegliere».

«E chi me lo dice qual è la scelta giusta?»

«Il cuore» - Conversazione tra Rosa e il Comandante Massimo

«Questa è una linea. Qui faccio quello che voglio, la terra e mia e la legge è mia.Da quel lato c'è un mondo fatto di spazzatura. lo questa linea non l' ho mai superata» - Wanda

«Io ho solo un modo di dimenticare tutto questo dolore. È quello di non sentire più niente. Nemmeno piu il bene» - Rosa Ricci

«Ti aspetti che non veda quello che hai stampato sugli occhi? Quello che senti non è quello che dici e quello che fai non è quello che vuoi fare davvero». - Carmine

«L'amore fa male dall'inizio alla fine. Questo é l'amore». - Rosa

«Sai qual è il modo migliore per proteggere le idee che ti rubano? Averne di nuove. Questo senza di me non lo puoi fare» - Tony

«Non puoi fuggire dall'amore vero, Rosa» - Silvia

«Ora pure le pulci hanno la tosse» - Edoardo

«Per fare fessa una come me, devi rinascere di nuovo. E forse non ci riesci». - Rosa

«Lui ha una luce troppo forte, invece la mia si è spenta». - Rosa

«Papà non è l'uomo perfetto che forse pensavi. Ho fatto tante stronzate ma non c'è stato un secondo in cui non ho pensato di proteggere te e tua mamma. Io mi ucciderei per voi. La tua felicità viene prima della mia» - Carmine